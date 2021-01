Ce este mai periculos: să te vaccinezi sau să faci COVID-19? Explicația medicilor 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, celebrul medic scrie că decizia pro sau contra vaccinării nu este simplă nici măcar pentru un medic. Cu responsabilitate şi curaj, el a recunoscut că, da, vaccinul poate avea şi efecte adverse. „În ciuda beneficiilor indiscutabile ale vaccinurilor (eradicarea unor boli cumplite, limitarea sau prevenirea unor epidemii etc.), acestea ridică şi unele îngrijorări justificate. De aceea, consider că o campanie pro-vaccinare triumfalistă, demagogică, prezentând totul în roz, e total ineficientă, ba chiar de natură să determine efecte adverse. Iar semnele de întrebare nu sunt puţine”, scrie Dorel Săndesc, prezentând succint două aspecte controversate. Medicul Dorel Săndesc spune adevărul despre efectele negative ale noului ser Există efecte secundare după vaccinare? Şi cât sunt ele de periculoase?

„Da, există, şi unele pot fi serioase. Dincolo de efectele imediate post-vaccinare (durere la locul injectării, astenie, simptome «pseudo-gripale» etc.), îngrijorătoare sunt cele care apar mai târziu, de tip autoimun, cum ar fi poliradiculonevrite, mielite, narcolepsie etc. DA, aceste complicaţii apar. Foarte rar, dar apar, după vaccinuri, mecanismul lor fiind reprezentat de faptul că uneori anticorpii sintetizaţi în urma vaccinării atacă nu doar viruşii, ci şi structuri proprii organismului (cum ar fi sistemul nervos)”, recunoaşte medicul. Peste 1.100 de români bolnavi de COVID-19 sunt azi la Terapie Intensivă Ar fi mai prudent să nu mă grăbesc, să aştept să văd cum reacţionează alţii?

Răspunsul lui Dorel Săndesc: „NU!”. Ne aduce argumente: „protejarea împotriva acestui virus devine o cursă contra-cronometru, în condiţiile în care devine evidentă capacitatea sa de a dezvolta mutaţii periculoase; deja a apărut o mutaţie mult mai contagioasă şi nimeni nu poate garanta că nu va apărea o alta mult mai agresivă şi letală. Şi mai gândiţi-vă doar că această mutaţie nu vine aşa, din eter, ci se produce, întotdeauna, în organismul gazdă care ar putea fi tocmai al tău, dacă nu îl vei proteja prin vaccinare. Da, există şi şansa să nu te infectezi sau să faci o formă uşoară. Dar experienţa acumulată în aceste luni arată că nimeni nu este protejat de riscul unei forme severe sau chiar de deces, nici măcar cei tineri, această teribilă boală acţionând după mecanismul «ruletei ruseşti». Eşti dispus să apeşi pe acest trăgaci, să joci acest joc periculos fără a fi obligat?”.

Verdict: vaccinul este soluţia

Da, vaccinul poate avea efecte adverse, dar acele complicaţii apar şi în cursul bolii, dacă te infectezi cu SARS-CoV-2, iar incidenţa şi severitatea simptomelor sunt mult mai mari. „Mecanismul este acelasi: anticorpii sintetizaţi împotriva virusului atacă structuri ale organismului. Am văzut nu puţine complicaţii de acest gen, cu pareze şi paralizii, care s-au supraadăugat bolii Covid-19 şi au dus la suferinţe grave sau chiar deces. Dincolo de aceste efecte secundare, boala poate duce la o listă înfiorătoare de SECHELE: fibroză pulmonară, insuficienţă cardiacă fibroză hepatică, tulburări neuropsihice, accidente trombo-embolice tardive severe etc. Am văzut deja prea multe cazuri decedate la peste 1 lună de embolie pulmonară, sau tineri care după boală nu mai pot urca două etaje. Şi multe altele. Iar toate acestea NU apar după vaccin”.

Concluzia medicului, punând în balanţă beneficiile şi riscurile vaccinării, este clară: „Balanţa mea, aşezată pe experienţa medicală de-o viaţă, dă un verdict fără dubii – vaccinul este soluţia cea mai bună pentru mine, pentru cei dragi, pentru tine!”.