5 centre de vaccinare anti-Covid-19 funcționale în Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului a finalizat amenajarea celor 5 centre de vaccinare anti-Covid-19 alocate pentru Râmnicu Vâlcea, conformându-se astfel, într-un timp record, legislaţiei ce reglementează această acţiune naţională de mare importanţă. Astfel, centrele amenajate în sălile de sport de la Liceul Tehnologic Forestier, de la Şcoala Gimnazială ”Anton Pann” Ostroveni, de la Şcoala Gimnazială nr. 10 Ostroveni, de la Şcoala Gimnazială nr. 5 şi de la Liceul Sanitar ”Antim Ivireanul” au fost dotate fiecare cu câte 6 cabine din MDF (4 pentru activitatea efectivă de vaccinare, una pentru triaj şi o alta pentru recuperare post-vaccinare), precum şi cu mobilier (paturi, mese, scaune, cuiere etc.), aparatura IT (laptopuri, imprimante), frigidere pentru păstrarea vaccinurilor, inclusiv cu generatoare care să menţină alimentarea acestora cu energie electrică în caz de avarie, aparatură medicală (tensiometru, defibrilator, termometre) etc. De asemenea, au fost stabilite şi trasate circuitele de intrare şi ieşire. Centrele vor deveni operaţionale în perioada următoare, în funcţie de alocarea de către structurile judeţene a personalului medical şi de dozele de vaccin disponibile.