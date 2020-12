Transforma casa intr-un spatiu comod si eficient! Iata ce trebuie sa stie toti valcenii!

Casa este cel mai de pret bun al fiecarui roman. Tocmai de aceea, ca sa te bucuri de ea, trebuie sa ii ridici rentabilitatea la cele mai inalte standarde. Eficientizarea propriei locuinte iti poate aduce nenumarate beneficii, atat materiale, cat si ecologice, pentru toti membrii familiei tale. Din punct de vedere energetic, poti apela la anumite imbunatatiri care sa iti scada considerabil consumul la incalzire, iluminare si racire.

Inca din 2013, proprietarii sau dezvoltatorii de case puse la vanzare trebuie sa detina un certificat energetic al acesteia, pentru a putea dovedi ca locuintele se incadreaza intr-o anumita categorie de consum.

Iata ce trebuie sa faci pentru a te bucura de o casa verde!

1. Eficientizeaza consumul energetic

Acesta este primul lucru pe care trebuie sa il iei in calcul inainte de a cumpara sau de a renova o locuinta. Eficientizarea casei consta in izolarea termica a peretilor exteriori si interiori si instalarea unui sistem de incalzire care sa fie bazat pe energie regenerabila si ventilatie, pentru a putea incalzi casa fara a pierde din caldura. Totodata, panourile fotovoltaice sunt o varianta extrem de productiva, care folosesc lumina soarelui pentru a oferi electricitate. Singurul inconvenient poate fi acela ca, pe timpul noptii, generarea curentului lipseste. Tocmai din acest motiv, achizitioneaza baterii stationare de la Sorgeti, care functioneaza prin inmagazinarea energiei si folosirea ei in timpul perioadelor innorate. Pe langa faptul ca au o capacitate foarte mare de stocare, au o durabilitate si rezistenta crescuta si pot fi reciclate.

2. Construieste o casa eficienta

In cazul in care nu ai achizitionat deja o casa si iti doresti sa construiesti chiar tu una de la zero, exista cateva lucruri de care trebuie sa tii cont pentru a te asigura ca vei locui intr-un spatiu productiv din toate punctele de vedere. In primul rand, orientarea este un aspect foarte important, datorita faptului ca o casa construita spre nord este mult mai racoroasa si consuma mai multa energie decat una orientata spre sud. De asemenea, dormitoarele care sunt dispuse spre nord au nevoie de mai multa caldura. Mai mult, alegerea unor materiale de calitate pentru acoperis poate reduce cu 10% pierderile de caldura, iar ferestrele trebuie sa aiba o tamplarie superioara.

3. Instaleaza un sistem pentru recuperarea caldurii

Acesta este esential pentru o casa care dispune de izolatie termica, datorita faptului ca lipsa lui va afecta calitatea aerului din interior. Pentru a te asigura ca familia ta dispune de un microclimat corespunzator, este indicat sa optezi pentru un sistem de recirculare a aerului. Principiul de baza al acestuia este ca extrage aerul cald uscat si greu respirabil din interior si transfera caldura lui, aerului rece care vine din exterior. De asemenea, el este benefic in fiecare anotimp, vara fiind utilizat pentru racirea casei.

Asadar, daca iti doresti sa traiesti intr-o casa cat mai eficienta din toate punctele de vedere, ia in considerare sfaturile de mai sus. Este extrem de important ca tu si familia ta sa aveti un climat sanatos in care sa va desfasurati activitatile de zi cu zi.

Sursa foto: Storyblocks.com