Psihoterapia on-line, un tip de psihoterapie ideal in pandemie

Pandemia de COVID-19 ne-a redus foarte mult posibilitatile de deplasare. Evitam pe cat posibil aglomeratiile, chiar si mersul la medic, daca nu este o problema foarte grava. Consultatiile la distanta au devenit parte din rutina, discutam cu medicii nostri la telefon, prin mijloacele moderne de comunicare on-line. Desigur, o discutie telefonica nu inlocuieste niciodata un consult general, de specialitate, insa poate fi foarte buna atunci cand se doreste o diagnosticare cat mai precisa a unei afectiuni, fara contact fizic.

La noua realitate s-au adaptat si psihoterapeutii. Multi specialisti in psihoterapie aveau de ceva vreme si o componenta on-line a serviciilor oferite, insa acum au dezvoltat-o si mai mult. Asa se face ca, in prezent, vei gasi foarte usor site-uri de prezentare ale psihoterapeutilor care ofera si psihoterapie on-line. Daca te gandesti ca e vreo diferenta intre psihoterapia traditionala si cea on-line, nu este. Ai fix aceleasi lucruri care se intampla, doar ca psihoterapeutul e la el acasa si tu, pacientul, esti la tine acasa, amandoi in fata unor camere web si a unor monitoare.

In psihoterapia on-line sedintele se desfasoara exact ca in cabinetul psihoterapeutului, doar ca avem o comunicare intermediata de Skype, Zoom, Messenger, Meet, WhatsApp etc. Castigi timp, nu mai trebuie sa te duci la cabinet, castigi si bani, sedintele pot fi mai ieftine decat cele fata in fata.

Indiferent cand ai nevoie de psihoterapie si indiferent unde te afli psihoterapeutul va fi alaturi de tine si va intra in contact cu tine in cateva secunde. Sedintele ti le programezi in functie de programul tau, nu te expui la riscuri de infectare cu SARS-CoV-2 si esti mai relaxat stiind ca te poti intoarce imediat la rutina ta.

Plus ca e foarte simplu sa pregatesti intalnirea cu medicul tau. Te asiguri ca ai webcam, microfon de calitate, un laptop care sa le aiba pe toate e cel mai bun. Apoi verifici conexiunea la Internet, discuti si cu psihoterapeutul si ii spui cateva lucruri despre tine, despre ce vrei sa discutati, motivul pentru care vrei psihoterapie.

Foarte important si pentru pacient, si pentru psihoterapeut: punctualitatea este de baza si trebuie respectata intocmai. Cu alte cuvinte, chiar daca nu mergi la cabinet incearca sa nu treci peste ora la care ai programat sedinta de psihoterapie si sa respecti intelegerea cu medicul tau.

Atentie insa, nu putem face psihoterapie on-line atunci cand avem afectiuni psihice severe, care presupun o interactiune directa cu medicul.

Acestea fiind stiute si intelese nu ne mai ramane decat sa ne pregatim psihic pentru sedintele de psihoterapie on-line. Trebuie sa fim relaxati, sa avem liniste, sa nu avem alte persoane in jur, totul e confidential. Psihoterapeutul ne va intreba despre problemele nostre, vom vorbi liber despre ceea ce simtim. Se va incerca stabilirea obstacolelor pe care nu le putem depasi si a modalitatilor de rezolvare a situatiilor noastre stresante, provocatoare de neliniste.

Psihoterapia on-line isi propune sa schimbe comportante, raspunsuri la diversi stimuli externi, sa gaseasca si strategiile pe care le pune in practica pacientul pe viitor. Se vor imbunatati si abilitati personale si se va incerca refacerea unui echilibru psihic pierdut intre timp, se vor evita pe cat posibil conflictele si starile care duc la ele.

Prin intermediul psihoterapiei on-line vei continua sa mentii relatia cu psihoterapeutul chiar si de la distanta, vei continua discutiile si tratamentele specifice, vei avea mereu un sprijin ori de cate ori simti ca esti complesit si nu mai poti merge inainte. Este o alternativa la moda si foarte eficienta la psihoterapia clasica, in cabinet. Si pacientul se simte mai bine stiind ca e la el acasa, discutiile sunt mai lejere, dispare si teama, reticenta vizavi de un mediu nou, de un spatiu nou.

Psihoterapeutul poate sa isi faca meseria in continuare si sa ajute, nu mai are nevoie de un spatiu fizic pe moment pentru a oferi consultatii de calitate si cele mai bune sfaturi pentru toti pacientii sai. E o situatie win-win pentru toata lumea si, cel mai important, pacientul primeste in continuare atentia de care are nevoie si beneficiaza de tehnicile excelente implicate in psihoterapie.

Cel putin in urmatoarele luni psihoterapia on-line va ramane una dintre cele mai bune alternative ca sa aveti bifate sedintele de psihoterapie si sa va intalniti cu psihoterapeutul dvs. Cu cat ne vom implica mai mult in fiecare discutie si vom fi mai deschisi, chiar si de la distanta, cu atat medicii vor reusi sa ne ofere servicii de calitate si sa ne ajute mai mult. Psihoterapia on-line poate fi „arma” noastra secreta in lupta cu pandemia de COVID-19 si cu anxietatea, atacul de panica sau depresia care pot sa apara in vietile noastre.