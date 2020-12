Primarul Mircia Gutău sustine candidatul PMP la Camera Deputaților : ” Mizez pe tenacitatea lui Carmen Preda de a se lupta în Parlament pentru propunerile cetățenilor” 

”Pe Carmen Preda o cunosc din 2016, și, din prima clipă, am apreciat la ea modestia și bunul simț. Am luat-o în echipă fără să știu că ea va fi viceprimar al muncipiului Râmnicu Vâlcea, dar pe parcurs mi-am dat seama că este potrivită pentru această funcție. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am înșelat, mi s-a mai întâmplat să mă înșel în privința oamenilor de-a lungul timpului. Carmen Preda este om care a plecat de jos, un om modest. Am apreciat și apreciez la ea faptul că a reușit și reușește să se facă plăcută în fața oamenilor, ceea ce este un lucru formidabil. Este un lucru formidabil ca, atunci când vine la Primărie om nervos, frământat de probleme, tu să ai tăria să știi să vorbești cu el și omul să plece mulțumit . Ne-am completat foarte bine, eu sunt mai temperamental, ea e un om de echilibru. Și acest lucru s-a văzut în dezvoltarea Râmnicului, în prezenta sutelor de oameni la acțiunile importante pe care le-am făcut în oraș.

Astfel de oameni au vocație pentru administrația locală, și, de ce nu, pot să facă lucruri deosebite și la nivel național. De aceea susțin că un om apropiat de semenii săi și care știe administrație trebuie apreciat. Sunt convins că va ține cont de propunerile omenilor din Râmnicu Vâlcea și la ve duce mai departe în Parlament. Mizez pe tenacitatea ei de a se lupta pentru propunerile pe care le adună din rândul cetățenilor. Menirea noastră este să ținem cont de părerile oamenilor, iar parlamentarii nu au nicio șansă dacă nu fac asta. Cred că prezența lui Carmen Preda într-o comisie de administrație publică locală la nivel central va fi benfică nu numai pentru noi, cetățenii din Râmnicu Vâlcea, ci și pentru toate administrațiile publice din România.

De aceea vă rog să votați Carmen Preda pentru Parlamentul României! ”, a declarat primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutau.

Comandat de Partidul Mișcarea Populară- Filiala Vâlcea

CMF 11200012; Realizat de SC Vila Press SRL