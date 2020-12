Primarul Ion Nicolae va moderniza 8,2 kilometri de ulițe sătești din comuna Câineni

Încă din toamna acestui an, primarul Ion Nicolae, de la Câineni, a primit o adresă oficială de la CNI prin care îl informează că proiectul său de modernizare a 8,2 kilometri de străzi a fost inclus în lista sinteză a subprogramului „Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean”. În cadrul acestui proiect, se vor reabilita următoarele căi de acces: CÂINENII MARI – uliţele la Geni, Căpeleanu, Fănică Bondoc, Ionescu Mitrea, Malul Podului, Pomană Daneş Elvira, Beldiman, Şolea, Prndului, Tică Pătruţ, Uţu Colţos, Matei Marin şi Vîlculescu; CÂINENII MICI – uliţele Baciu, Paralelă Valea Satului, Saioc, Craiu, Drum Paralel Olt Curpăn, Podişor, Cazacilor, Moţoc, Rătăvanu şi Piţigoi (Chivu); GREBLEŞTI – uliţele Malului, Grădiniţă, Bisericii, Comăneştilor, Arinilor, Popa, Ion Cornea, Bulimanilor, Boancă, Rebegel, Neagoe, Calea Lungă, Jerpeleştilor, Dinu Mese, Cojocăreştilor, Jiblenilor şi Pârâu; ROBEŞTI – uliţa Mare, Grigorescu, Popescu Ion, Cârstoiu şi Frunzescu. Prin Hotărârea nr. 42/2020, Consiliul Local al comunei Câineni a aprobat implementarea proiectului cu fonduri europene „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Primăria Câineni se angajează să asigure din bugetul local cofinanțarea proiectului precum și toate costurile neeligibile ce derivă prin implementarea proiectului „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Reprezentantul legal al comunei Câineni este, potrivit legii, primarul acesteia, Ion Nicolae, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite sau administrator public al comunei. Pentru mandatul 2020-2024, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, are ca principal obiectiv dezvoltarea turismului în localitate. În viitorul apropiat, primarul Ion Nicolae are în vedere realizarea a 19 km de apă și canalizare. „Comuna Câineni este una montană, iar vara este foarte căutată de turiști iubitori de munte. Îmbucurător este faptul că, nu numai turiști români, dar și foarte mulți străni care vin chiar și cu rulote și corturi. De aceea, trebuie să dispunem de utilități în sănătate, educație, apă, canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport și drumuri”, a spus primarul Ion Nicolae.