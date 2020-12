NU ii darui niciodata unei femei aceste lucruri! Iata care sunt greselile pe care valcenii trebuie sa le evite!

Femeile sunt cele mai importante persoane din viata unui barbat, indiferent ca este vorba de bunica, mama sau iubita. De aceea, atunci cand vine momentul ca ele sa fie apreciate, trebuie sa te asiguri ca vei cumpara un cadou care sa se potriveasca personalitatii lor si stilului de viata pe care il au. De cele mai multe ori, domnii intampina probleme in alegerea unui dar pentru o persoana iubita, din cauza faptului ca intervin mai multi factori ca: buget, preferinte, gusturi si asteptari.

Tocmai de aceea, pentru a nu exista niciun risc de a da gres, trebuie sa mergi pe idei sigure si sa gasesti cadouri general valabile pentru toate gusturile. Desigur, daca iti doresti sa impresionezi prin creativitate, opteaza pentru un dar personalizat. Orice vei alege in final, asigura-te ca te feresti de lucrurile pe care le vei regasi in lista de mai jos!

Iata ce NU TREBUIE sa cumperi niciodata unei femei!

Un voucher

Daca esti in criza de timp, voucherul de la unul dintre magazinele ei preferate este cea mai simpla solutie, deoarece te asiguri ca nu o vei da in bara cu alegerea unui cadou pe gustul ei. Totusi, aceasta idee nu are nicio amprenta personala, iar femeile adora sa stie ca barbatii din viata lor s-au gandit la ele atunci cand le-au ales magicul cadou.

Daca iti doresti sa o impresionezi, cauta carti de beletristica care sa fie pe placul ei. Majoritatea femeilor adora sa citeasca povesti de dragoste, lucrari de dezvoltare personala sau memorii ale altor femeii. Cu acest cadou nu vei da niciodata gres!

Accesorii de bucatarie

Cu exceptia cazului in care femeia din viata ta este o impatimita a bucatariei si gatitul este hobby-ul ei preferat, trebuie sa te feresti de accesoriile pentru prepararea mancarii. Printre cele mai mari greseli pe care le fac majoritatea barbatilor atunci cand vine vorba de alegerea unui cadou se regaseste si achizitionarea acestor ustensile. Totusi, daca iti doresti sa alegi un obiect din acest domeniu, apeleaza la electronice sau electrocasnice. De exemplu, un espressor de cafea de ultima generatie sau un set de ceai – acestea vor fi intotdeauna alegeri potrivite.

Produse de ingrijire personala

Chiar daca acestea sunt o optiune tentanta, nu reprezinta intotdeauna si cea mai fericita alegere. In functie de varsta, modalitatile de ingrijire personala se schimba si la fel si prioritatile unei femei. Acest lucru inseamna ca un anumit produs se poate dovedi cu totul nefolositor sau, in cel mai rau caz, daunator unui anumit tip de ten sau piele.

Totusi, daca iti doresti sa mergi pe ideea aceasta, cea mai sigura alegere este un tratament la salonul de ingrijire preferat. Orice femeie va aprecia acest dar, pentru ca nimic nu este mai placut decat o zi relaxanta in care se simte rasfatata si apreciata.

Asadar, inainte de a cumpara un cadou unei femei, indiferent de ocazie, asigura-te ca ai parcurs sfaturile de mai sus!

Sursa foto: Shutterstock.com