Marți, 22 decembrie, Primăria Slătioara continuă tradiția și premiază tinerii care în anul 2020 au împlinit vârsta de 18 ani 

Marți, 22 decembrie, Primăria comunei Slătioara continuă tradiția și premiază, la sediul Primăriei, ca în fiecare an, tinerii care în anul 2020 au împlinit vârsta de 18 ani. Încă din acesta an, primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, dezvoltă o zonă economică puternică pe un platou din satul Milostea: „În câţiva ani, aici se va mute polul economic de dezvoltare al comunei. Aici, se lucrează la dispensarul medical, aici urmează să fie construite pensiuni dar şi alte mici afaceri care să genereze locuri de muncă”. În luna septembrie, primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, a recepționat primul utilaj din cadrul proiectului ,,Construire platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd comuna Slatioara,sat Mogesti, judetul Valcea” semnat in anul 2019 cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu finantare de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Devoltare, și cofinantare de la bugetul local al comunei Slatioara, încărcătorul frontal marca JCB 407, cu o valoare de 46410 euro. Urmeaza livrarea si receptia altor 4 echipamente, respectiv un tractor, o masina imprastiat gunoi, o remorca agricola și o cisternă vidanjă. Încă de anul trecut, primarul din Slătioara, Sorin Romcescu, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Apelor și Pădurilor pentru construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoiului, iar acum au început lucrările: „Proiectul este deosebit de important pentru localitate, scopul fiind curățenia gospodăriilor, a drumurilor, igiena fântânilor publice, în condițiile în care se execută colectarea și transporul la platformă a gunoiului de grajd de la toate gospodăriile și minifermele existente. De asemenea, platforma va fi dotată cu utilaje, respectiv un incărcător frontal, un tractor, o cisternă vidanjă, o mașină de imprăștiat gunoi de grajd și o remorcă cu două axe”.