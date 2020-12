FUNDAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU CIVILIZAȚIE RURALĂ „NIȘTE ȚĂRANI” COMUNICAT DE PRESĂ Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „NIȘTE ȚĂRANI”, consecventă principiilor sale de a evidenția și de a pune în lumină creațiile și realizările din diferite domenii care au în centrul atenției mediul rural și țăranul român a acordat și în acest an premii unor personalități academice, universitare, culturale, literare, artistice, jurnalistice, din administrație sau mediul de afaceri care au contribuit la formarea si afirmarea în România a unui nou univers spiritual țărănesc. Ceremonia de decernare a premiilor anuale ale Fundației s-a desfasurat joi 10.12 2020, intr-un mod inedit, cu participarea laureatilor de la distanta (on line), modalitate determinata de situatia epidemica in care se afla tara noastra în prezența fondatorului Fundației, scriitorul DINU SĂRARU si a președintelui, gl.lt.(r) dr.OLIMPIODOR ANTONESCU În acest an, pe lîngă marele premiu s-au acordat premii pentru succesele remarcabile obținute de catre nominalizati în domenii precum: literatura, artele plastice, arta cinematografica, dar și pentru eficiență în managementul administraţiei publice locale-rurale, investiţii eficiente în mediul rural, performanțe remarcabile ale studenților proveniți din şcoala ţărănească. Laureatii celei de-a 23 a editie a Premiilor Fundatiei Nationale pentru Civilizatie Rurala « Niste Tarani » au fost : 1. MARELE PREMIU – Prof. univ. dr. VALERIU RÂPEANU, pentru cercetarea, luminarea, explicarea, promovarea și editarea operei lui Nicolae Iorga, act de cultură națională. 2. MARELE PREMIU – Artistul TUDOR GHEORGHE, muzician, poet, actor, cântăreț, compozitor, pentru întreaga activitate și pentru sensibilitatea, complexitatea, amplitudinea și profunzimea mesajului social transmis prin cântec și vers în cadrul manifestărilor cultural-artistice produse și oferite cu generozitate și afecțiune publicului. 3. Sectiunea Literatură – POEZIE – poetul EMILIAN MARCU , pentru sunetul de clopot al poeziei sale, în care satul românesc este în permanență acasă, rostindu-și în chip tulburător profunzimile și identitatea. 4. Sectiunea Arte plastice – PICTURĂ – pictorul GHEORGHE DICAN, pentru abnegația și talentul cu care s-a dedicat picturii de șevalet și pentru susținerea artelor plastice vâlcene în contextul cultural național, rezultat al unei solidarități cu lumea Olteniei de sub munte și cu valorile ei de spiritualitate unice care au dus la recunoașterea unanimă a acestora. 5. Sectiunea Cinematografie – FILM DOCUMENTAR – domnul ROBERT OCTAVIAN ANTONESCU, pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial prin transpunerea unor demonstrații de virtuozitate ale artiștilor populari în experiențe educaționale accesibile în realitatea virtuală (VR) și disponibile pe platforma educaționala Google Expedition. 6. Sectiunea Administrație publică locală – Premiul ADMINISTRATIE PERFORMANTA – domnul – IVAN VALENTIN-DUMITRU-IOAN, Primarul comunei Sadu, județul Sibiu, pentru priceperea și înțelepciunea cu care a reușit să administreze eficient localitatea în beneficiul cetățenilor săi. 7. Sectiunea Învățământ/educație – Premiul OLIMPISM ÎN ȘCOALA ȚĂRĂNEASCĂ -domnul sublocotenent POP ADRIAN GABRIEL, pentru rezultate deosebite obținute în procesul de învățământ și instruire în cadrul Academiei de Poliție – Facultatea de Jandarmi. 8. Sectiunea Afaceri în mediul rural – Premiul INVESTIȚII EFICIENTE ÎN SATUL ROMÂNESC domnul PETER HURLEY, cetățean irlandez stabilit în România, pentru investițiile financiare, dar mai ales sentimentale și emoționale, pentru promovarea valorilor spirituale și tradiționale ale satului românesc, în mod deosebit prin “Drumul Crucilor” un drum parcurs pe jos cu opriri pentru rugăciune la fiecare cruce sau troiță întâlnite în cale și prin inițierea și organizarea festivalului “Satele unite ale României”. 9. Sectiunea Renașterea satului românesc – Premiul REDEVENIM ȚĂRANI Asociația “Niște Orășeni”, domnul OCTAVIAN VIOREL, pentru inițiativa de a elabora o metodologie utilă autorităților publice locale în vederea identificării modalităților de convingere a locuitorilor din mediul urban să migreze spre localități rurale. Festivitatea, transmisa on-line pe pagina de Facebook a Fundatiei, a fost întregită de alocuțiuni ale premianților, care au adresat cuvinte de mulțumire organizatorilor pentru premiile primite. In interventia sa, scriitorul Dinu Săraru, fondatorul Fundației, cel care a avut această laudabila inițiativă în 1998 a felicitat laureatii și nutreste speranta ca performantele remarcabile si contributia la pastrarea identitatii si demnitatii taranului roman vor fi apreciate si premiate si in anii urmatori de catre FNT, de ce nu, intr-o stare de normalitate în Sfânta Biserică din Viorești, Vâlcea, construită în 1782, vestită prin Friza Potecașilor. PREȘEDINTELE FUNDAȚIEI NAȚIONALE PENTRU CIVILIZAȚIE RURALĂ „NIȘTE ȚĂRANI” Gl. lt. (r) dr. OLIMPIODOR ANTONESCU