Jucatoarele de la SCM Ramnicu Valcea isi cauta deja alte echipe! “Felicitari“ consilierilor PNL si USR!

Consilierii locali PNL si USR sunt pe cale sa DISTRUGA echipa de handbal a municipiului SCM Ramnicu Valcea, recunoscuta la nivel national si international pentru rezultatele sportive remarcabile! Liberalii si useristii din CL au refuzat sa voteze rectificarea bugetului local care prevedea si alocarea unor sume pentru SCM. In aceste conditii, primarul Mircia Gutau anunta dezastrul provocat de inconstienta PNL si USR: “Ce credeți că fac jucătoarele în acest moment? Toate și-au chemat deja impresarii pentru a-și găsi echipe să plece. Asta înseamnă instabilitate! M-am chinuit patru ani de zile și pentru asta îmi pare cel mai rău. Nici eu nu am crezut că pot aduce echipa de handbal la nivelul la care am adus-o. Nici eu! Poate doar când visam ziceam că vom câștiga campionatul, Cupa României și Supercupa României. Suntem cunoscuți în Europa de toată lumea și se vorbește de jucătoarele de la Râmnicu Vâlcea. Vor să blocheze totul? Asta este! Vâlcenii sunt cei care vor aprecia dacă e bine sau nu!” – a spus recent primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.