Jos labele de pe Hidroserv! Liberalii inconstienti vor sa-l puna director pe lipitorul de afise Dragos Sitaru! Salariatii se pregatesc de GREVA!

Liberalii de la Valcea au luat-o razna! Șefii PNL fac presiuni la nivel central pentru ca un lipitor de afise, un politruc prin excelenta, pe numele lui Dragos Sitaru, sa fie numit director la Hidroserv! Adica vor sa schimbe un profesionist cu un neica-nimeni, care nu are nicio tangenta cu unitatea economica de interes strategic in sistemul energetic national! Actualul director, Radu Stefanescu, un profesionist care lucreaza de 11 ani in sistem, este susținut de toti salariatii! De altfel, sindicatul societății ne-a transmis ca daca va fi numit un politician precum Dragos Sitaru la conducerea Hidroserv se va declansa greva generala, iar toate activitatile vor fi blocate!

Principala “calitate” a lui Sitaru, in afara de a lipi afise, este aceea ca timp de 4 ani i-a carat geanta fostului senator Romulus Bulacu. Ipochimenul acesta nu a condus, coordonat in viata lui nicio activitate economica, dar acum se vrea sef la o societate din sistemul national energetic! O palarie enorma pentru capul lui! Inconstienti sunt sefii politici care insistă cu aceasta numire! Sitaru ar fi o simpla marioneta executanta!

Suntem cu ochii pe voi, politicieni iresponsabili!

Monitorizam subiectul in continuare!

Tiberiu Pirnau