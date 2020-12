În acest mandat, Primăria comunei Mateești va amenaja canalul Gogoaia pentru evitarea inundaţiilor în Turceşti

În mandatul 2020-2024, primarul comunei Mateești, Cosmin Anghelescu, are următoarele obiective: asfaltarea DJ 605A în colaborare cu Consiliul Judeţean Vâlcea; continuarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor de interes local Codreşti, Iriste-Ogoare, Vlăduţeşti, Valea Catelii, Pîlşeşti, Lespedea, Modreşti, Călarasesti şi Magura II; introducerea canalizării în toate satele; dalarea canalelor de scurgere a apei pluviale în toate punctele afectate de inundaţii; amenajarea canalului Gogoaia pentru evitarea inundaţiilor în Turceşti; asfaltarea drumurilor de interes local Angheleşti, la Brutărie, Scăunişi, Coconi şi la Moară şi construirea unui pod în punctul Angheleşti. Primarul Anghelescu mai are în vedere construirea de punţi pietonale, în punctele Bebe Ciontea şi La Iriza, reabilitarea reţelei de apă pentru diminuarea pierderilor şi scăderea preţului de distribuţie către cetăţeni, forarea unui puţ de mare adâncime, în colaborare cu comuna Slătioara, pentru suplimentarea sursei de apă, achiziţionarea şi montarea unui bazin de înmagazinare a apei potabile în Dealul Greciului pentru distribuirea apei prin cădere, reabilitarea şi amenajarea centrului civic al comunei Mateeşti – primărie, cămin cultural, dispensar şi, nu în ultimul rând, anveloparea termică a blocului. Sigur însă că Anghelescu rămâne deschis la orice idee constructivă şi este convins că, prin dialogul direct cu cetăţenii, va putea răspunde cât mai multor nevoi ale comunităţii. În afară de infrastructură, locuitorii din Mateeşti îsi mai doresc înfiinţarea unui ansamblu folcloric şi organizarea unor spectacole, periodic. „Sunt de profesie inginer, am 40 de ani şi am fost viceprimarîn mandatul 2012-2016 şi consilier local în perioada 2016-2020. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru încrederea acordată celor care m-ați votat cât și celor care nu m-ați votat!! Vă promit că nu o să vă dezamăgesc și o să muncesc pentru comuna noastră”, a spus primarul comunei Mateești.