Leave a Response

Gigi Becali a cumpărat Uzina Mecanică Drăgăşani în 2004, iar în anul 2013 a intrat în insolvenţă şi a fost scoasă la licitaţie de către DGFP Vâlcea. Până în 1989, uzina din Drăgăşani producea muniţie de război. Omul de afaceri dorea în urmă cu trei ani să vândă fabrica pentru suma de zece milioane, nu a făcut-o însă și acum are un contract semnat pentru 13 milioane de euro.



Totul e blocat însă de către procurori, omul de afaceri fiind cercetat într-un dosar pentru spălare de bani. Până nu e reabilitat juridic, Becali nu poate semna actele de vânzare – cumpărare.

În 2004, când a cumpărat Uzina Mecanică Drăgăşani, Gigi Becali a achitat 13.9 milioane de lei, circa 2.87 milioane de euro, calculat la cursul actual.

„Uite, că mă ţin de un an de zile cu procesul de spălare de bani… Am semnat un contract de 13 milioane de euro pentru fabrica de armament de la Drăgăşani. Pentru că sunt suspect de spălare de bani nu pot să iau bani! Am un precontract de vânzare. Trebuie să obţin reabilitarea şi autorizaţia ca să iau banii! Şi nu pot din cauza lui Radu Ionescu” a declarat Gigi Becali pentru România TV.

Gigi Becali: „Fă plângere penală pentru Sfântul Mina pentru favorizarea infractorului”

„Eu, în răutatea mea, am vrut să-i fac plângere penală, dar duhovnicul a spus că creştinii nu fac asta şi să spun baza în Hristos. Când aveam sechestru pe avere, m-am rugat şi Sfântul Mina mi l-a ridicat. I-am dat mesaj procurorului şi i-am zis: Fă plângere penală pentru Sfântul Mina pentru favorizarea infractorului” a mai spus Becali pentru sursa citată.