Fostul viceprimar al Ramnicului, Virgil Pirvulescu, ataca la baioneta justitia valceana!

Fostul viceprimar liberal al Ramnicului, Virgil Pirvulescu, ataca la baioneta justitia valceana! Suparat din cale afara pe judecatorul de la Tribunalul Valcea, care l-a suspendat din functie, ii transmite acestuia ca face parte dintr-un sistem… CORUPT! Adica, mai mult sau mai putin direct, Pirvulescu il acuza de coruptie pe judecatorul care a indraznit sa puna in aplicare prevederile legale.

„Din păcate, astăzi am fost suspendați din funcția de viceprimari ai Municipiului Râmnicu Vâlcea de către Tribunalul Vâlcea, până la pronunțarea instanței de fond. Această suspendare nu schimbă motivația care stă la baza activității noastre. Vom continua să activăm în Consiliul Local, să muncim și să luptăm pentru dumneavoastră, cei care ne-ați trimis aici. Alături de colegii noștri din Alianța pentru Râmnic, vom vota în Consiliul Local pentru bunăstarea dumneavoastră și pentru dezvoltarea orașului Râmnicu Vâlcea. Am știut că intrăm într-o luptă cu un sistem corupt, am știut că va fi greu. Nu ne oprim aici, continuăm să luptăm cu fruntea sus pentru ceea ce ne-am propus!”, a transmis cu scrasnit de degete pe tastatura – Virgil Ex-vice de Ramnic.

Ce spun magistratii din Romania despre atitudinea politicianului liberal?!

Tiberiu Pirnau