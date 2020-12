Deputatul Eugen Neață a sprijinit mereu dezvoltarea turismului montan în județul Vâlcea

În urmă cu câțiva ani am descoperit că una dintre piedicile care blocau investițiile în turismul montan era chiar procedura de scoatere a terenurilor din fondul forestier, contra unor taxe exorbitante și a unor perioade de timp extrem de lungi. M-am documentat pe acest subiect și am inițiat o modificare legislativă care să simplifice această procedură și s-o facă mai accesibilă pentru cei care fac investiții în zonele turistice montane. Am invitat pe membrii comisiilor parlamentare la Obârșia Lotrului pentru a vedea la fața locului și cum se dezvoltă o nouă stațiune, dar și cu ce se confruntă în dorința sa de a crește. Am discutat acolo inițiativa mea legislativă și apoi, în martie 2019, am trecut prin comisii modificările care permit programului Schi în România să-și arate roadele și în localități vâlcene cum ar fi Horezu, Vaideeni, Malaia, Voineasa și Perișani. Mi-am amintit cu nostalgie despre acele momente când am mers zilele trecute în campanie în nordul județului, inclusiv la Voineasa și pe Valea Lotrului, atât de dragă tuturor. M-am întâlnit cu acest prilej nu numai cu localnicii, ci și cu oamenii de afaceri care investesc în obiective turistice și în servicii care se leagă de dezvoltarea turismului montan. Cu toții mi-au spus că inițiativa mea legislativă a făcut lumină într-o situație ce părea blocată pentru vecie. Nu există mulțumire mai mare pentru un parlamentar decât sentimentul că ești prin tot ceea ce faci parte a comunității care ți-a dat votul său cu scopul de a lucra în Parlamentul României pentru binele tuturor. Nu dau aici numele unor afaceri care s-au deblocat de-a dreptul ca urmare a inițiativei mele legislative, dar puteți să mergeți pe Valea Lotrului să vedeți ce descătușare de proiecte s-a produs prin simplificarea trecerii terenurilor din fondul forestier în cel administrativ local sau al proprietarilor de drept. Tot în aceste zile am vizitat din nou orașul Brezoi și comuna Runcu. În primul m-am putut așeza la sfat cu oamenii pe băncile din fața scărilor de bloc, cum fac de obicei. La Runcu am fost pe ulițe și m-am văzut cu câteva familii încântate să mă vadă la poarta lor.

Deputat PSD,

Eugen Neață