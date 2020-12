Daniela Oteșanu (PSD): Actualul Guvern nu vrea să facă absolut nimic pentru oamenii cu venituri mici și pentru familiile cu probleme 

“Actualul Guvern nu vrea să facă absolut nimic pentru oamenii cu venituri mici și pentru familiile cu probleme.

Este nevoie de un vot masiv dat PSD pentru ca să avem din nou un guvern responsabil, un Guvern social democrat care are în plan să :

Majoreze salariul minim brut pînă în 2024 la 60% din salariul mediu.

• Să avem un salariu mediu brut de 7.010 lei în 2024.

• Punctul de pensie ar ajunge la 2.340 în 2024.

Aceste creșteri de venituri penru populație ar fi efecte de multiplicare generate de Fonduri europene (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027, Programul SURE, Programul Next Generation EU; inclusiv fondurile pentru agricultură).

Noi ne bazăm și pe efectele de multiplicare generate de Fondul Strategic de Investiții (FSI), proiect făcut și sprijinit de fostele guvernări PSD. Aceste fonduri ar duce la creșteri economice anuale. De asemenea, propunem impozit zero la salariul minim, introducerea unui sistem progresiv de deduceri pentru persoanele fizice, funcție de numărul de copii. Un Guvern PSD va trece la dublarea imediată a alocațiilor pentru copii” – sustine Daniela Oteşanu, deputat PSD.