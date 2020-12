Cum sa scrieti un e-mail profesional

Introducerea unui e-mail profesional este primul lucru pe care cititorul il vede, deci este important sa faceti aceasta parte a e-mailului dvs. cat mai atragatoare si prietenoasa pentru a face o prima impresie pozitiva. Acesta denota profesionalism cat abilitati bune de comunicare.

Exista mai multe optiuni atunci cand vine vorba de formularea pe care o utilizati pentru a incepe un e-mail profesionist, dar exista si introduceri pe care ar trebui sa le evitati. Aici exploram ceea ce este definit ca un e-mail profesionist, cum sa incepeti scrierea sa si cateva exemple pe care le puteti utiliza atunci cand scrieti propriul e-mail.

Ce este un e-mail profesional?

Un e-mail profesional este, in esenta, orice e-mail trimis cu titlu profesional. De exemplu, un e-mail catre managerul dvs. ar fi considerat un e-mail profesional, in timp ce un e-mail catre un prieten apropiat ar fi considerat un e-mail personal. In majoritatea cazurilor, orice e-mail pe care il trimiteti la locul de munca, in timpul cautarii unui loc de munca sau al procesului de angajare, in timp ce comunicati cu persoane din reteaua dvs. profesionala si atunci cand corespondati cu cineva in legatura cu educatia, certificarile sau alte subiecte profesionale scris in calitate profesionala.

Destinatarii obisnuiti ai unui e-mail profesional includ:

Colegi de munca

Membrii echipei la locul de munca

Managerii

Supraveghetori

Angajatori

Angajarea managerilor

Recrutori

Profesionisti in retea

Profesori de colegiu sau de universitate

Cum sa incepeti un e-mail profesional

Pasi de parcurs atunci cand incepeti scrierea unui e-mail

Aflati ortografia exacta a numelui destinatarului. Scrierea gresita a numelui destinatarului e-mailului poate fi lenes sau chiar lipsit de respect, deci este important sa va asigurati ca scrieti numele corect pentru a arata respect si ca va pasa de modul in care persoana va percepe. Daca nu sunteti sigur de prenumele lor, puteti utiliza si dl / doamna / doamna. urmat de numele lor de familie.

Folositi un limbaj profesional. Chiar daca sunteti foarte incantati sa scrieti e-mailul sau sunteti in relatii prietenoase cu destinatarul, daca este un e-mail profesional, este important sa va mentineti un ton neutru, respectuos. Aceasta inseamna utilizarea cuvintelor scrise corect, evitarea abrevierilor si nu includerea excesului de puncte de exclamare sau a emoji-urilor.

Daca ii scrieti directorului general al organizatiei dvs., probabil ca veti dori sa utilizati o prezentare diferita si mai formala decat ati face cu un coleg cu care vorbiti in mod regulat.

Iata cateva lucruri pe care nu ar trebui sa le faceti atunci cand incepeti un e-mail profesional:

In majoritatea cazurilor, ar trebui evitata folosirea fetelor zambitoare, a punctelor de exclamare, a emoji-urilor si a oricarei alte forme de limbaj care nu este de natura profesionala atunci cand incepeti un e-mail profesional.

Nu va editati e-mailul: nu trebuie sa trimiteti niciodata un e-mail profesional fara a-l edita cel putin o data. Chiar daca simtiti ca nu exista erori, este important sa o acordati o data pentru a va asigura ca nu ati trecut cu vederea orice erori minore de ortografie sau probleme gramaticale. Erorile se pot dovedi neprofesionale si pot duce chiar la destituirea destinatarului.

Daca ati schimbat e-mailuri cu persoana respectiva si scrieti acum un e-mail despre un subiect nou, ar trebui sa creati un e-mail nou cu un subiect asociat, mai degraba decat sa raspundeti la un e-mail vechi cu o linie de subiect irelevanta. Acest lucru asigura ca destinatarul stie despre ce e-mail este si ca nu va fi trecut cu vederea in casuta de e-mail.