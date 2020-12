Claudia Mihaela Banu, senator PNL de Valcea: Vă asigur că voi fi un susținător al tuturor vâlcenilor!

O zi consacrată unui nou început, o zi în care am rostit în fața dumneavoastră o promisiune, un jurământ solemn. Având convingerea că Parlamentul nu o să mai fie ce a fost în ultimii ani. Sunt 30 de ani pe care România i-a pierdut și care, pe unii dintre dumneavoastră, i-a făcut să nu mai iasă la vot. Vă înțeleg pe deplin, iar celor care au votat și mi-au acordat încrederea, vă mulțumesc! Pentru că nu ați renunțat!

Preiau astăzi primul meu mandat de Senator al României. Cu emoție și profund onorată. Cu respect și responsabilitate.

Vă asigur că voi fi un susținător al tuturor vâlcenilor. Și știu că, deși suntem diferiți, avem o lupta comună, în Vâlcea și în România, deopotrivă. A depășirii ultimilor ani de guvernare lipsită de coerentă și onestitate, a depășirii unui an greu pentru întreagă lume, a renașterii României.

Iar colegilor mei le doresc să acționeze cu bună credință în interesul României și democrației autentice.

Proiectele mele vor fi cele cu care consider că Vâlcea va reuși să se reconstruiască:

– crearea unor module speciale pentru sistemul educațional, adaptat și personalizat în funcție de evoluția societății, ateliere și programe destinate părinților și copiilor din zone defavorizate

– inițierea de programe culturale și sociale menite să crească interesul turiștilor și oamenilor de afaceri asupra Vâlcii, exploatarea monumentelor județului nepuse încă în valoare într-un mod folositor, firesc și creșterea vizibilității acestora pe plan internațional;

– protecția socială a categoriilor defavorizate, acordarea sprijinului financiar pentru familii monoparentale, (crearea serviciilor de asistență gratuită).

Claudia Mihaela Banu, senator PNL de Valcea