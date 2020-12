Citeste despre beneficiile recoltarii celulelor stem

Celulele stem pot fi utilizate in diferite moduri pentru tratarea a nenumarate afectiuni, iar potentialul lor nici nu a fost atins inca. Acestea au fost folosite pentru prima data in urma cu mai bine de 60 de ani, insa procedurile s-au imbunatatit pana astazi cand avem acces la tratamente mult mai eficiente din orice punct de vedere. Stem Sure aduce mai multe informatii despre celulele stem care sa te ajute sa intelegi mai bine cum functioneaza acestea si sa constientizezi beneficiile aduse.

Tratamentele cu celule stem in Romania devin tot mai comune, insa inainte de a intra in amanunt este important sa stim care sunt principalele doua categorii. Astfel, avem celule stem hematopoietice, cele care au scopul de formare a celulelor din sange, acestea fiind cele care au fost descoperite initial in anii ’60 cand au fost si folosite pentru primele tratamente. Mai departe, celulele stem mezenchimale se deosebesc de cele hematopoietice prin faptul ca pot da nastere altor categorii de celule printre care osoase, adipoase, nervoase, musculare si nu numai, iar cel mai des sunt intalnite in cordonul ombilical si placenta.

Celulele stem au un potential enorm cand vine vorba de lumea medicala si pana la atingerea potentialului mai este un drum lung. Oamenii de stiinta studiaza cum se transforma celulele stem, cum se diferentiaza si cum de au toate abilitatile de are dispun. Asadar, rolul celulelor stem este de a se diferentia in diferite tipuri de celule, ocazie cu care le pot inlocui pe cele care au fost afectate din diferite motive, iar de aici incepe lista de beneficii.

Cei care au suferit un atac de cord au inima afectata insa acum exista posibilitatea ca aceasta sa se regenereze si sa revina la capacitatile sale initiale. Mai departe, boala Parkinson este foarte cunoscuta si presupune distrugerea celulelor creierului care acum, din nou, pot fi regenerate. Si defectele genetice pot fi remediate cu ajutorul celulelor stem care ajuta la restaurarea functiilor si sanatatii generale prin folosirea unor celule care nu prezinta defectele respective.

De asemenea, si victimele care au suferit arsuri au de castigat pentru ca de acum inainte nu mai e nevoie de asteptarea unui donator de tesuturi in conditiile in care celulele stem au capacitatea de a produse astfel de tesuturi noi. Procesul este similar cu cel folosit deja de alte terapii precum transplantul de maduva osoasa si nu numai.

Alte informatii despre celule stem arata si faptul ca acestea sunt potrivite datorita faptului ca ajuta oamenii de stiinta sa testeze noi tratamente in conditii de maxima siguranta. Evolutia medicala are nevoie de conditiile potrivite in acest sens, iar celulele stem asigura tot ce este nevoie. Pe aceasta cale creste precizia, dar se fac si noi descoperiri zilnic care nu pot aduce decat adevarate motive de bucurie. Lumea poate deveni mai sigura datorita celulelor stem, iar toate informatiile suplimentare de care poti avea nevoie le gasesti direct la Stem Sure, cea mai importanta astfel de banca care opereaza pe teritoriul tarii noastre.