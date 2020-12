Cazul smecherului necarantinat, Virgil Pirvulescu: Inspectorii DSP Valcea isi bat joc de valceni si baga in izolare pe cine vor muschii lor?!

Intr-un asa-zis raport de activitate, viceprimarul fake liberal Virgil Pirvulescu recunoaște ca a fost contact direct al lui Andrei Gheorghiu, celalalt viceprimar fake, infectat cu Covid 19:

Astăzi este vineri, așa că revin cu raportul de activitate pentru săptămâna ce tocmai se încheie. Din păcate, colegul meu Andrei Gheorghiu a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19, fiind în izolare. Pe această cale, vreau să vă asigur că atât eu, cât și Andrei am purtat în permanență mască de protecție în biroul nostru, am păstrat o distanță de doi metri între noi și am dezinfectat constant suprafețele comune de lucru, așa că eu am continuat să merg la serviciu. Astfel, potrivit DSP, în cazul meu izolarea nu este necesară.

Dezvăluirea este realmente halucinanta: daca este adevarat ca DSP Valcea nu a dispus izolarea CONTACTULUI DIRECT Pirvulescu inseamna ca in cazul miilor de valceni, bagati cu forta in carantina de DSP, s-a produs un ABUZ GROSOLAN! Sau legea e doar pentru catei, domnilor de la DSP Valcea?!

Iata ce scrie pe pagina de facebook a lui Pirvulescu o valceanca:

Se vede treaba ca DSP-ul baga in carantina numai pe cine vrea. Domnule,cu tot respectul,dar dvs. ati fost contact direct,deci conform regulilor impuse de dumnealor trebuia sa stati in izolare,asa cum au stat toti cei care au trecut prin situatii similare.Ati spus ca lucrati in acelasi birou.In institutiile private,in situatii similare,toti cei care au intrat in legatura cu cel depistat pozitiv au fost nevoiti sa stea in izolare,chiar daca au avut aceleasi conditii de protectie ca si dvs. Deci,cum ramane ? Sper ca n-am suparat pe nimeni,dar sunt legi pt toti la fel sau…lamuriti-ne si pe noi ,va rog.Multumesc !