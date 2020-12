Bogdan Mateescu, judecatorul valcean care a fost cercetat de DNA intr-un dosar de coruptie, este noul președinte al CSM. RUSINE!

Judecătorul Bogdan Mateescu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce procurorul Florin Deac a fost numit vicepreședinte. Mateescu a câștigat concursul după ce în votul din cadrul Secției pentru Judecători a învins-o pe Evelina Oprina, o judecătoare considerată ca parte a taberei Savonea din CSM. Cei doi vor conduce consiliul pentru un an.

Judecătorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi pentru, 3 împotrivă, în timp ce 2 au fost nule. În cazul vicepreședintelui Deac au fost înregistrate 13 voturi pentru și 5 împotrivă – anunta romania.europalibera.org

Bogdan Mateescu este membru al CSM din 2017, anterior a condus Judecătoria Rm. Vâlcea între 2013 și 2017. A activat prima dată ca judecător stagier la Judecătoria Sector 4 București (2007-2009), iar apoi a activat timp de opt ani la Judecătoria Rm.Vâlcea.

În momentul în care și-a anunțat candidatura pentru președinția CSM, Mateescu a subliniat că este esenţial pentru magistratură, dar şi pentru societate „un Consiliu coerent, care să contribuie cu toată energia lui şi cu toată forţa argumentelor miilor de magistraţi la îmbunătăţirea cadrului legal care să le apere cu adevărat independenţa, în contextul imensei responsabilităţi pe care o poartă”.

Judecătorul Bogdan Mateescu a criticat în repetate rânduri activitatea Inspecției Judiciare și a CSM în perioada când consiliul era condus de Lia Savonea și a cerut, alături de alți membri ai Consiliului, demisia șefului IJ, Lucian Netejoru. Inspecția Judiciară demarase în respectiva perioadă numeroase controale la DNA și a cerut sancționarea mai multor procurori anticorupție și a fostei șefe Laura Codruța Kovesi.

În luna iulie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis o cerere a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) de redeschidere a anchetei într-un dosar pe numele judecătorului Bogdan Mateescu, membru al CSM, dosar închis în 2018 de DNA.

Dosarul redeschis de Curtea Supremă la solicitarea SIIJ priveşte plângerea a doi membri PSD din Govora împotriva judecătorului CSM Bogdan Mateescu, fost președinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, a tatălui său, primar în Govora, Mihai Mateescu, şi a unui fost senator PNL, Marin Cotescu. Plângerea vizează presupuse infracţiuni de corupţie comise de judecător şi tatăl lui primar.

Din informațiile noastre – de această alegere nu sunt străine cele două instituții de forță, coordonate de presedintele liberal Klaus Iohannis (SRI – DNA), Mateescu fiind persoana perfectă pentru a le face anumite jocuri. De altfel, Bogdan Mateescu a depus note informative în mai multe dosare instrumentate de DNA, unele destul de tendențioase și subiective!

Contracandidata sa, Evelina Oprina este judecător din 2004. A activat pe rând la Judecătoria Sector 6 (2004-2010), Tribunalul București (2010-2011), Tribunalul Ilfov (2011-2017) – unde a fost și președinte din 2013 până la numirea în CSM în urmă cu trei ani de zile.

Este văzută drept parte a taberei Savonea din cadrul CSM și o susținătoare a Secției Speciale (SIIJ). Lia Savonea a fost unul dintre cei mai controversați președinți ai CSM, iar mai multe instanțe din țară au declanșat procedura de revocare a acesteia din Consiliu. În mandatul său a fost criticată în repete rânduri pentru felul în care conduce ședințele, cum comunică public sau cu celelalte instiuții, cât și pentru că a tolerat atacul PSD la adresa justiției. Evelina Oprina este văzută drept parte a grupării Savonea alături de Gabriela Baltag, o judecătoare care a mers în repetate rânduri în studioul Antena3.

Consiliul Superior al Magistraturii are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept – ministrul Justiţiei, preşedintele ÎCCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Simona Camelia Marcu şi Mariana Ghena – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea – Curtea de Apel Bucureşti, Nicoleta Margareta Ţînţ – Curtea de Apel Braşov, Andrea Annamaria Chiş – Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag – Tribunalul Neamţ, Evelina Mirela Oprina – Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Bălan – Judecătoria Timişoara şi Mihai Bogdan Mateescu – Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Din CSM fac parte procurorii Codruţ Olaru – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Cristian Mihai Ban – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Florin Deac – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, Nicolae Andrei Solomon – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tatiana Toader – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Victor Alistar şi Romeu Chelariu au fost aleşi de Senat ca membri CSM din partea societăţii civile.

Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Nu pot candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte membrii de drept ai CSM şi reprezentanţii societăţii civile.

TANTI PUSA LU’ BOBITA – Exclusiv: DNA s-a facut ca-l cerceteaza pe judecatorul Bogdan Mateescu din CSM in dosarul “Savarina”. Judecatorul ICCJ Marius Foitos a aruncat in aer spalatura: “Ancheta este incompleta… Au fost omise in momentul pronuntarii ordonantei de clasare fapte pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale… Cu privire la infractiunea de complicitate la luare de mita – fapte presupus a fi savarsite de magistratul Mateescu Bogdan – nu a fost dispusa nicio solutie” (Incheierea)

Modul in care DNA l-a ocolit pe judecatorul Bogdan Mateescu (foto) din CSM in celebrul dosar “Savarina” poate fi in opinia noastra o explicatie pentru sustinerea de care se bucura acest personaj din partea anumitor zone, care il vor instalat la sefia Consiliului Superior al Magistraturii in 2021, an in care se pune la cale modificarea Legilor Justitiei prin reintroducerea serviciilor secrete in actul de justitie, in paralel cu pregatirile regimului Iohannis-PNL pentru taierea pensiilor de serviciu ale magistratilor. Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate incheierea judecatorului Marius Foitos de la Inalta Curte de Casatie prin care acesta a admis cererea SIIJ de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cunoscutul dosar “Savarina”. Un dosar in care vizati au fost judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, zis “Bobita Matilet”, si tatal acestuia Mihai Mateescu, primar in Baile Govora si ani de zile membru PNL. Un dosar cu posibile fapte de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu. Un dosar in care DNA l-a spalat pe Bogdan Mateescu fara sa faca o ancheta reala si care a fost inchis in cele din urma si de SIIJ prin procurorul Eugen Iasinovschi. Astfel, in iunie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a cerut la ICCJ redeschiderea dosarului “Savarina” privindu-l pe Bogdan Mateescu si tatal acestuia, cauza ce fusese clasata anterior de DNA, in page 1 / 3 2018. Solicitarea SIIJ a ajuns la judecatorul Marius Foitos, care, in 9 iulie 2020, a admis cererea SIIJ si a dispus redeschiderea urmaririi penale. Iar in incheierea pe care o publicam astazi in exclusivitate, Marius Foitos devoaleaza modul in care DNA s-a facut ca il cerceteaza pe Bogdan Mateescu, realizand o ancheta de mantuiala. Electrocasnice, prajiturele si tratament la salon de coafura Inainte de a prezenta incheierea judecatorului Foitos, iata pe scurt istoria dosarului si faptele pentru care judecatorul Mateescu a fost vizat.

Cauza a fost deschisa in 2016, cand Parchetul Tribunalului Valcea a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la fapte de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu, posibil a fi fost comise de primarul Mihai Mateescu, tatal lui Bogdan Mateescu. In acelasi an, dosarul a fost trimis de Parchetul Tribunalului Valcea la DNA Pitesti. Aici s-a decis extinderea urmaririi penale, in dosar fiind implicat si judecatorul Bogdan Mateescu. Mai exact, DNA Pitesti a extins urmarirea penala pentru complicitate la luare de mita in forma continuata “savarsita de numitul Mateescu Bogdan, judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea” si pentru dare de mita in forma continuata “savarsita de catre reprezentantii unor societati comerciale executante a unor contracte incheiate cu Primaria Baile Govora, fapte comise in perioada 2006-2016 si constand in efectuarea unor lucrari de modificari in apartamentul proprietate personala a numitului Mateescu Bogdan, in schimbul favorizarii unor societati comerciale, de catre functionari publici din cadrul Primariei orasului Baile Govora, in vederea incheierii si executiei unor contracte privind realizarea unor lucrari publice”.

De asemenea, extinderea urmaririi penale s-a facut si pentru infractiunea de trafic de influenta in forma continuata “savarsita de catre numitul Mateescu Bogdan, judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea si de cumparare de influenta in forma continuata savarsita de catre numitul Mateescu Bogdan, judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea si de cumparare de influenta in forma continuata savarsita de catre persoane avand calitatea de parti in dosare aflate pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea, fapte comise in perioada 2006-2016, constand in oferirea de catre cele din urma numitului Mateescu Bogdan a unor sume de bani ori a unor alte foloase patrimoniale, pentru ca acesta sa intervina pe langa judecatorii din cadru Judecatoriei Ramnicu Valcea in vederea adoptarii unor solutii favorabile”.

Dosar facut cu martori protejati In cadrul cercetarilor s-au folosit inclusiv martori protejati, iar incheierea judecatorului Foitos ofera si detalii concrete in legatura cu faptele anchetate. Spre exemplu, aflam ca: “Martorul Murarusi Nicolae (martor protejat cu pseudonimul Vasilescu Catalin) a declarant ca are cunostinta de faptele comise de mai multe persoane, printre care primarul Mateescu Mihai si judecatorul Mateescu Bogdan, fara a preciza cu a luat cunostinta de pretinsele fapte penale, singura fapta descrisa ca fiind cunoscuta de el fiind aceea ca, in perioada in care avea pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea un litigiu cu sotii Juganaru Iordache Ion si Juganaru Iordache Maria ar fi surprins o discutie purtata de catre aceasta din urma cu judecatorul Mateescu Bogdan in cadrul careia magistratul o asigura ca va castiga procesul (‘Stati linistita tanti Pusa, ca nu veti pierde procesul, asa cum am promis’), iar aceasta s-ar fi adresat magistratului foarte prietenos (cu apelativul Bobita), toate acestea in conditiile in care dosarul era judecat de un alt magistrat”.

De asemena, detalii sunt oferite si despre posibila primire de catre judecatorul Bogdan Mateescu si tatal acestuia Mihai Mateescu de produse de la DOMO, de produse de la Cofetaria Olimp si de servicii de la “Salonul de coafura Vintila Elena”. In cele din urma, dosarul a fost preluat in 2017 de la DNA Pitesti la DNA structura centrala, unde prin ordonanta din 21 august 2018 s-a dispus calsarea cauzei pe motiv ca fapta nu exista. Ancheta a fost insa una de mantuiala, procurorii DNA facandu-se ca cerceteaza posibilele fapte ce ar fi fost comise de judecatorul Bogdan “Bobita Matilet” Mateescu si tatal sau. Si nu o spunem noi, ci asta scrie negru pe alb judecatorul ICCJ Marius Foitos, in incheierea din nr. 286 din 9 iulie 2019, din dosarul 1505/1/2019. Iata cateva fragmente, incheierea lui Foitos fiind atasata integral la finalul articolului: “Astfel, desi prin ordonanta de clasare nr. 221/P/2017 din data de 21.08.2018 procurorul a constatat, de altfel in mod corect, ca in cauza nu exista vreun proces verbal de sesizare din oficiu, procurorul a inteles sa se pronunte cu privire la fondul cauzei, motivandu-si solutia intr-un singur aliniat, retinand in esenta ca faptele de coruptie sesizate nu au fost confirmate prin mijloace de proba. Chiar daca suntem de acord cu privire la faptul ca in dosarul cauzei, in acest moment, nu exista probe, ci doar indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, apreciem ca ancheta efectuata este incompleta. (…) page 2 / 3 Se constata de asemenea faptul ca motivarea a fost atat de succinta incat au fost omise in momentul pronuntarii ordonantei de clasare fapte pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem, fapte care au fost avute in vedere in cuprinsul ordonantei.

Astfel, pentru infractiunile de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu (…) nu a fost dispusa nicio solutie. De asemenea, cu privire la infractiunea de complicitate la luare de mita in forma continuata (fapte presupus a fi savarsite de magistratul Mateescu Bogdan) nu a fost dispusa nicio solutie”. Ce s-a intamplat dupa redeschiderea dosarului? Cauza a fost inchisa din nou de procurorul Eugen Iasinovschi de la SIIJ. Cel putin asta am aflat noi. Ramane de vazut insa daca procurorul Eugen Iasinovschi a respectat in totalitate decizia judecatorul ICCJ Marius Foitos, realizand o ancheta pe aspectele necercetate de catre DNA. Caci nu ne-ar mira ca si clasarea de la SIIJ sa fi venit tot dupa o ancheta de mantuiala. (luju.ro)

* Cititi aici integral incheierea judecatorului ICCJ Marius Foitos privind redeschiderea dosarului “Savarina” in care vizat a fost judecatorul Bogdan Mateescu