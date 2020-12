Premiile „Ziarului de Vâlcea” pentru anul 2020!

Premiile „Ziarului de Vâlcea” in anul 2020:

MARELE PREMIU: CONSTANTIN RADULESCU!

Constantin Radulescu (presedinte Consiliul Judetean Valcea) – pentru ca a castigat alegerile locale si parlamentare in judetul Valcea, in dubla sa calitate de candidat la presedintia CJ Valcea si coordonator al campaniei PSD Valcea pentru alegerile parlamentare. A reusit sa-l ingenuncheze pe politicianul nociv Cristian Buican, liderul cu nas mare al liberalilor valceni, umilindu-l efectiv in batalia electorala! Prin seriozitate, munca multa si eficienta, Radulescu a reusit sa se afirme ca politicianul numarul 1 al judetului Valcea! Constantin Radulescu a demarat zeci de proiecte de modernizare a infrastructurii judetului Valcea – MII DE MILIARDE DE LEI VECHI AU FOST ADUSE IN JUDETUL VALCEA. Un om corect si serios – cu toate localitatile judetului indiferent de coloratura politica a primarilor.

TOPUL OAMENILOR DE AFACERI

Locul I – Familia Ion si Maria Tudor – pentru managementul performant în afaceri şi numărul mare de angajaţi (peste 1000), care lucrează în cadrul grupului de firme: Uzina Mecanică, Alutus, Olăneşti Riviera etc si pentru ca a adus brandul hotelier international de lux RAMADA la Ramnicu Valcea.

Locul II – Familia Dan și Dorina Mutu – pentru performanţă și seriozitate în afaceri și pentru că au reușit să-i dea brandului vâlcean Annabella o anvergură internațională;

Locul III – Constantin Boromiz (BOROMIR) – pentru că a dezvoltat cu muncă, profesionalism şi inteligenţă un brand naţional BOROMIR! Felicitari sincere!;

• Locul IV – Dumitru Becșenescu (Antares) –pentru implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport;

• Locul V – Familia Irina, Adina si Diana Craciunescu care detine Grupul de firme Diana din Râmnicu Vâlcea, cu activităţi în fabricarea produselor din carne şi retail, a încheiat anul cu o cifră de afaceri de peste 90 mil. euro, din care cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri au avut-o abatorul şi fabrica de preparate din carne Diana.

• locul VI – Ovidiu Ciogescu (ELECTROVALCEA) – un om de afaceri corect si demn, care a construit un brand in domeniul constructiilor civile si industriale in cei peste 20 de ani de activitate. Firma ELECTROVALCEA a realizat una dintre cele mai importante lucrari din judetul Valcea in anul 2019: reabilitarea Arenelor Traian din Ramnicu Valcea!

• Locul VII – Nicolae Raduca (RALUNIC)- un exemplu de seriozitate si competenta in domeniul constructiilor

Premiul pentru VIZIUNE, AMBITIE SI INTELIGENTA

Stefan Vuza, un om de afaceri cu viziune, ambitie si inteligenta, care a preluat sectiile viabile de la combinatul chimic valcean si promite investitii de zeci de milioane la Valcea pentru a reda gloria de altadata a Oltchimului, prin crearea Companiei Nationale de Chimie.





Cei mai buni primari:

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Valcea – pentru numeroasele proiecte realizate in beneficiul locuitorilor din municipiu in anul 2020

• Florinel Constantinescu – pentru proiectele derulate în localitatea Călimăneşti;

• Sorin Vasilache – pentru că a reuşit să modernizeze cu fonduri europene localitatea Olănești;

• Stefan Bogdan – pentru realizările importante din ultimul an din orasul Babeni

• Achim Băluță – un tânăr bătăios și sufletist cu multe reușite în plan edilitar în comuna Vaideeni;

• Nicolae Popescu – pentru că modernizeaza localitatea Berislăvești;

Constantin Litoiu – un primar serios si ambitios cu multe realizari – apreciat de locuitorii din Zatreni

• Alexandru Dediu – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Păușești Măglași;

• Ion Sandu –pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Perișani;

Constantin Barzageanu – primarul faptelor din Mihaesti

• Nicolae Sărdărescu – pentru proiectele de anvergură naționale derulate la Horezu;

Ion Nicolae pentru numeroasele proiecte edilitare desfăşurate în comuna Caineni

• Gheorghe Dumbravă – pentru că aduce în secolul XXI localitatea Stoenești;

Gheorghe Gingu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Bujoreni

• Ionel Vlădulescu– pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Budeşti;

• Dumitru Blăjan – pentru că a reuşit să modernizeze localitatea Scundu;

• Constantin Cârstina – a reuşit să menţină un standard ridicat al serviciilor oferite locuitorilor comunei Orleşti

• Ion Daniel Dimulescu – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Madulari;

Gheorghe Dinculescu – primarul localitatii Malaia, unul dintre cei mai seriosi si competenti primari din Valcea

• Cosmin Anghelescu – pentru eforturile depuse în vederea dezvoltării şi promovării comunei Mateesti;

• Nicolae Concioiu – pentru nenumaratele proiecte edilitare din comuna Gusoeni;

• Constantin Banacu – pentru numeroasele proiecte edilitare desfăşurate în comuna Bărbăteşti

• Sorin Romcescu – pentru că a reuşit să schimbe în bine faţa comunei Slătioara şi pentru proiectele europene derulate în localitate;

• Florin Maracine – pentru victoria zdrobitoare de la alegerile locale, prin care a castigat functia de primar la Galicea;

• Aurora Măgură – pentru proiectele realizate în Popeşti;

• Adrian Cosac – pentru nenumăratele proiecte realizate în ultimii ani în comuna Vlădeşti, in echipa cu fostul primar Sorin Ghita;

• Florin Ionescu – un primar modest, serios și profesionist – comuna Stoilești;

• Toma Ciolacu – pentru numeroasele proiecte aflate în derulare în comuna Stroești;

• Nicolae Moraru – primarul faptelor din Pietrari.

Îi felicităm pe toți primarii din județul Vâlcea, de bună credință, care au muncit în acești patru ani de mandat și au derulat proiecte de zeci de milioane de euro cu finanțare europeană și locală!

Cei mai NESERIOSI primari: Cristian Nedelcu – primarul municipiului Dragasani, Robert Schell, primarul orasului Brezoi, Constantin Draghici – primarul din Amarasti.

Cei mai activi parlamentari ai judetului Valcea: deputatii PSD Daniela Otesanu, Eugen Neata, Stefan Ovidiu Popa, Vasile Cocos si senatorul PSD, Bogdan Matei

Cel mai bun manager din sanatate:

Medicul Dan Ponoran se luptă din răsputeri, dând dovadă de profesionalism si bună credință, în calitatea sa de manager al Spitalului Județean Vâlcea, cu pandemia de coronavirus. A reusit sa faca miracole si Valcea are rata cea mai scazuta a mortalitatii din cauza Covid-19.

PERFORMANTA SPORTIVA

Echipa de handbal SCM Ramnicu Valcea merita a fi felicitata si premiata pentru rezultatele sportive foarte bune din acest an si pentru accederea in competitiile europene.

Profesionistul din umbra

Tanarul avocat Alexandru Scarlat, specialistul de la Euro Insol, care se ocupa acum cu profesionalism de administrarea judiciara efectiva a CET Govora. Intr-o mare masura datorita acestui Om, care munceste de dimineata pana seara, inca mai functioneaza CET Govora in ciuda tuturor nenorocirilor care s-au abatut in acest an asupra unitatii economice care asigura apa calda si caldura populatiei municipiului Ramnicu Valcea.

Cel mai serios tanar din politica

Este fara indoiala Cristina Covaci, o vocea onesta si puternica in politica valceana! Cristina Covaci a dat dovada de maxima seriozitate atat in politica, cat si in domeniul afacerilor!

Cel mai CONSTIPAT politician valcean

Liderul liberalilor valceni, Cristian Buican s-a afirmat si in acest an ca un politician plin de sine, rigid, cu porniri dictatoriale, care isi executa cu sange rece (la figurat!) potentialii contracandidati din interiorul partidului.

Premiul Pinochio Bariera

I se acorda lui Virgil Pirvulescu – seful Companiei de CIRC PNL din CL Ramnicu Valcea! Amnezic sau mitoman: a uitat sau a omis intentionat in CV, ca a absolvit Liceul Agricol Dragasani si facultatea la universitatea privata Constantin Brancoveanu!

Surpriza anului 2020

Vaduva Cecilia, prin profesionalism si seriozitate a reusit sa fie numita secretar general la Ministerul Fondurilor Europene. Suntem convinsi ca, din aceasta postura onoranta, va face in continuare numai lucruri bune!

Managerul scolar al anului 2020

Profesoara Isabella Ionita, directoarea Colegiului National Alexandru Lahovari, a dat dovada ca este o femeie foarte puternica, o adevarata luptatoare pentru scoala pe care o conduce si a reusit sa pastreze ridicata stacheta invatamantului de mare calitate la aceasta unitate de invatamant de traditie din judetul Valcea. Mai inainte de toate, Isabella Ionita este un om sufletist! Sincere aprecieri!

FEMEI PUTERNICE

Claudia Banu, prima femeie senator din istoria judetului Valcea. Printre proiectele pentru care se va zbate in Parlament se numara: protecția socială a categoriilor defavorizate, acordarea sprijinului financiar pentru familii monoparentale, (crearea serviciilor de asistență gratuită).

Irina Argesanu, consilier local PER. Irina Argesanu conduce o afacere de succes de mai multi ani – SC Scavil SA.

Loredana Predescu, proprietara a brandului Horezu Gifts si a Agentiei de Turism Daytour, antreprenoarea este o puternica sustinatoare a traditiilor valcene. Proiectele sale din zona de implicare sociala le desfasoara prin intermediul Asociatiei Culturala Oltenia de sub Munte, care are ca obiectiv sa promoveze mesterii autentici si ceramica de Horezu. Cel mai important demers al asociatiei este incadrarea Culei Greceanu in patrimoniul UNESCO si de a face cunoscuta importanta ei istorica si culturala. A intrat recent in politica, la cel mai inalt nivel, fiind votata deputat de catre electoratul din judetul Brasov!

Lucia Nita de la Paradis Royal, o femeie puternica si eleganta, cu adevarat distinsa, care a reusit sa creeze un BRAND in domeniul locatiilor de evenimente din judetul Valcea. Sincere aprecieri si pentru FAMILIA MINUNATA!