Virgil Pirvulescu pozeaza in inocent si posteaza texte patetice pe pagina de facebook! Ridicol!

Virgil Pirvulescu pozeaza in inocent si posteaza un patetic text pe pagina de facebook: Referitor la denigrările aduse în ultima perioadă în spațiul public, cu privire la studiile mele, vreau să fac public faptul că dețin diploma de licență cu seria P/01435522, sesiunea August 1998 și diploma de masterat seria G/0086756, sesiunea Iulie 2004, ambele fiind emise de către Academia de Studii Economice din București. Invit persoanele acuzatoare să facă verificările necesare, astfel încât la primul termen la instanțele competente să fie la curent cu informațiile reale.

Hai ca rad si curcile, musiu Pirvulescu, noi am scris de mere si tu vorbesti de pere?! Am facut deja toate verificările! Ramane suta la suta valabil ceea ce am scris! Ai facut facultatea la Brâncoveanu, conform fișei matricole, in perioada 1993-1998! Noi nu am scris despre diploma de licenta! Dar poate ne spui si cu liceul cum a fost? Agroindustrial Bratianu sau Gib Mihaescu… sau poate ambele?! Daca nu ne spui noua, macar informeaza-i pe ramniceni! De-abia asteptam sa mergem in instanta, sa se distreze si judecatorii de manevrele dubioase din CV-ul falsificat al lui VP! Pai simplu fapt cand scrii ca ai facut facultatea intre 1991 si 1997 si tu ai facut-o intre 1993 si 1998 (conform actelor pe care le detinem – iti facem si tie o copie daca nu mai ai!) reprezinta un argument arhisuficient ca CV-ul este FALS!

Tiberiu Pirnau