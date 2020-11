Viceprimarul Ramnicului, Virgil Pirvulescu, are DIPLOMA de licenta la universitatea de la bariera?! Laurentiu Baranga si-a ajutat fratele de masonerie?!

Probleme cu studiile universitare ale viceprimarului liberal al municipiului Ramnicu Valcea, Virgil Pirvulescu. Personajul politic nu si-a afisat niciodata CV-ul, doar le-a spus ramnicenilor ca a urmat o facultate imediat dupa absolvirea liceului! Nici cand a ocupat functii de demnitate nationala nu si-a facut public CV-ul. Primim informatii ca acest individ, care pozeaza in cel mai corect, cinstit si moral individ, are mari probleme cu asa-zisele studii universitare. Pe surse am aflat ca a inceput facultatea la o universitate privata si in anul 2 s-a TRANSFERAT la o universitate de stat, transfer cu mari probleme, conform legilor din perioada respectiva! Cam 7 ani de studii?! Diploma de licenta ar putea sa fie ILEGALA. Cel care l-ar fi ajutat ar fi celebrul Laurentiu Baranga, expertul in diplome falsificate, coleg de masonerie cu preacinstitul domn disperat sa ajunga viceprimar, impins de smecherii din constructii ai Valcii. Asadar, pentru a fi inlaturat orice dubiu in legatura cu LEGALITATEA DIPLOMEI, il invitam pe Pirvulescu sa-si faca publica diploma universitara si sa le spuna ramnicenilor exact care sunt institutiile de invatamant superior unde si-a desfasurat cursurile?! Succes!

Nicu Trandafir