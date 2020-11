Viceprimarul liberal Virgil Pirvulescu are probleme si cu studiile… liceale! Cititi si va cruciti!

Virgil Pirvulescu, viceprimarul (?!) liberal de la Ramnicu Valcea, este un mincinos si un impostor fara pereche! In editia de ieri am demonstrat ca Pirvulescu nu a urmat cursurile Academiei de Studii Economie Bucuresti. Marele perdant al alegerilor locale a fost student, la frecventa redusa, la Universitatea Constantin Brancoveanu din Ramnicu Valcea. Studiind mai cu atentie CV-ul lui VP, observam ca la studiile liceale are trecut Liceul Agroindustrial Dragasani (actual Bratianu), iar pe site-ul de prezentare din campania electorala https://www.virgilpirvulescu.ro/cine-sunt#studii-si-experienta-profesionala are Liceul “Gib Mihăescu”, din Drăgășani (?!). Ce sa mai comentezi la asemenea impostura?! Virgile, lasa gargara prin sedintele de consiliu local, sapa o gaura in nisip si baga capul acolo, precum strutul!

Romeo Moga Usca