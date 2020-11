Toate mamicile ar trebui sa apeleze la o banca de celule stem

Orice viitoare mamica isi doreste sa-i asigure bebelusului ei sanatatea. Iata de ce recoltarea de celule stem la nastere a devenit o practica pe care tot mai multi parinti o adopta. Alegerea celor mai bune servicii legate de celulele stem recoltate la nastere sunt aspecte asupra carora viitorii parinti se opresc cand decid sa aleaga recoltarea la nastere.

Din acest motiv, banca engleza Stem Sure si-a asumat o misiunea foarte importanta incepand cu anul 2009, pe care o indeplineste de fiecare data cu succes, venind in intampinarea tuturor nevoilor.

Conform statisticilor, tot mai multi pacienti au nevoie de un transplant si ajung in imposibilitatea de a gasi un donator compatibil. Cu toate ca se pot folosi celule stem din maduva osoasa sau din sangele periferic, compatibilitatea dintre donator si cel care primeste este esentiala. De aceea, sangele din cordonul ombilical este o alternativa care se foloseste in diverse terapii. Pe de alta parte, exista o serie de boli si afectiuni, pentru care celulele stem care au fost recoltate din sangele ombilical sunt optiuni terapeutice si sunt o parte din tratamentul pacientilor.

Nu toti pacienti reactioneaza la fel in cazul unei boli, de aceea, fiecare pacient va fi evaluat individual de catre doctori, iar acestia vor tine cont de tipul de afectiune si de starea pacientului.

Transplantul cu celule stem poate sa se faca cu celulele proprii ale pacientului sau se pot folosi celule stem de la un donator care nu este ruda cu pacientul. Mai mult decat atat, sangele ombilical se poate folosi fara a fi nevoie de o compatibilitate perfecta. In schimb, celulele stem care sunt provenite de la frati sunt intotdeauna preferate ca varianta terapeutica, deoarece au un potential mai mare de a vindeca o afectiune cu succes.

In prezent, sangele ombilical este folosit ca tratament cu celule stem pentru tratarea a peste 80 de boli. Celulele stem care provin din sangele ombilical sunt utilizate in tratamentul unei serii variate de afectiuni, cum ar fi diferite tipuri de afectiuni maligne, cancere sau tumori precum leucemia si limfomul, tipuri de anemii precum anemia aplastica si alte insuficiente medulare sau chiar afectiuni mielodisplazice sau disfunctii in producerea de celule de catre maduva osoasa.

Printre acreditarile si autorizatiile de care se bucura Stem Sure se regaseste autorizatia de la Autoritatea Nationala de Transplant. Pe de alta parte, Stem Sure a fost desemnata cea mai performanta companie de celule stem din Romania.

In ceea ce priveste laboratorul unde sunt stocate probele, acesta se bucura de acreditarea JACIE, fiind laboratorul partenerului britanic, Banca de celule stem Biovault din Marea Britanie.

Asadar, ai toate motivele sa-ti indrepti atentia catre banca engleza Stem Sure si daca ai intrebari poti oricand sa apelezi la unul dintre consultantii de aici.