Ștefan Vuza (Chimcomplex): „Ne aflăm doar într-o altă etapă a economiei. În realitate consider că avem parte de o reașezare”

O altă etapă, în care cu toții am simțit că facem un pas înapoi, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că vorbim despre o evoluție negativă. „În această perioadă, trebuie să recunoaștem că noi toți dăm cu un pas sau doi înapoi, fie că ești bancher, fie că lucrezi în producție. Și, în acest caz, e ca și cum ai păși într-un nou anotimp: și, iată că finalul lui septembrie 2020 ne-a pregătit o toamnă frumoasă, așadar, nu putem spune că această toamnă este o criză a verii care tocmai a trecut. Deci, ne aflăm doar într-o altă etapă a economiei. Ne-am obișnuit însă să folosim termenul criză, dar în realitate consider că avem parte de o reașezare”, a punctat președintele Chimcomplex. Potrivit acestuia, pandemia de coronavirus nu a făcut altceva decât să accelereze unele procese: „e ca și când mergem cu o mașină, dar de mâine nu mai mergem cu viteza a doua, ci cu a treia. S-ar putea ca unii jucători să se adapteze la această viteză, în timp ce alții este posibil să resimtă în scaun un recul puternic. De exemplu, sunt unii antreprenori care au spus că jucătorii mari din piață vor găsi soluții ca să depășească această perioadă, în principiu așa este, într-o criză standard jucătorii mari au pârghii de a-și reveni, cei mijlocii sunt tot timpul prinși la mijloc și din rândul acestora mulți își vor închide capacitățile de producție, iar jucătorii mici se vor adapta mult mai ușor noii situații.” În percepția de antreprenor a lui Ștefan Vuza, organizația/compania se comportă precum un organism: „organizația este ca un organism, iar prima reacție în fața oricărui tip de pericol este aceea de a fugi, după care urmează etapa în care se caută soluții. Ceea ce trăim astăzi nu este o criză, deoarece cu toții dăm înapoi, nu există un câstigător. Într-o criză standard jucătorii mari au pârghii ca să traverseze noua situație. Firmele mici, care par a fi cele mai amenințațe de noul context, cred că se vor adapta. Un exemplu în acest sens este segmentul berii artizanale, care a acaparat o cotă importantă din producția realizată de piața clasică a berii”, a exemplificat antreprenorul. Totodată, acesta consideră că firmele mari se confruntă cu aceeași suferință ca și celelelalte de pe piață în ceea ce privește adaptarea la noua viteză, care e oferită de digitalizare, tehnologizare sau de un altfel de comportament al cumpărătorului. Iar așii competitivi ai firmelor mari rămân aceeași: au volume, dar s-ar putea să nu se adapteze și, atunci firmele mici, despre care mulți economiști susțin că vor fi înghițite de acest val al schimbării, în realitate se vor dezvolta. De cealaltă parte, Ștefan Vuza nu se îndoiește că din punct de al antreprenoriatului se vor găsi oportunități de business în această perioadă, ba dimpotrivă: „chiar dacă acum înregistrăm pierderi – noi am raportat o pierdere de 5%, în timp ce marii jucători de pe piață au înregistrat 10% pierdere, nu ne bucură acest lucru desigur, trebuie să găsim soluții ca să evoluăm pozitiv”. La finalul lunii martie, în plină perioadă a derulării stării de urgență, Chimcomplex a primit de la Ministerul Sănătății aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu. Astfel că societatea și-a modificat rapid liniile de producție industriale pentru a putea produce în regim prioritar hipocloritul de sodiu, ca produs necesar pentru sănătatea publică, în contextul pandemiei de COVID-19. Compania operează cel mai mare combinat chimic din România, având două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea și este cel mai mare exportator cu capital privat românesc.