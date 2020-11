Semnal de alarma tras de managerul Spitalului Judetean Valcea, Dan Ponoran: Este un “razboi cu coronavirusul” pe care fara sprijinul populatiei nu vom putea niciodata sa il castigam!

Managerul Spitalului Judetean Valcea, medicul Dan Ponoran, i-a acordat recent un interviu ziaristului Gheorghe Smeoreanu, declarand ca, din pacate in ultima perioada numarul infectarilor cu noul coronavirus a atins cote record atat in Europa, cat si in Romania. Nici judetul Valcea nu a scapat de acest “val de infectari” cu SARS-CoV 2 ajung sa depasim pragul de 200 de infectari pe zi. Toata aceasta crestere a numarului de infectari s-a vazut si la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea iar numarul de pacienti ce au necesitat internare si tratament a fost de la o zi la alta mai mare. Am extins treptat capacitatile de internare atat la Sectia Boli Infectioase, cat si in ATI, ajungand ca la acest moment sa detinem 12 paturi dedicate pacientilor Covid-19 in Terapie Intensiva si 82 de paturi in Sectia Boli Infectioase. Paturi care din pacate sunt ocupate in procent de peste 90%.

La intrebarea: La ce ne putem aștepta în continuare? – medicul Dan Ponoran a raspuns: Acest trend va continua daca populatia judetului nu ne va ajuta prin respectarea masurilor de igiena, de distantare fizica si mai ales prin purtarea mastii de protectie in absolut toate spatiile publice. Este un “razboi” pe care fara sprijinul populatiei nu vom putea niciodata sa il castigam…