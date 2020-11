Primarul din Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, va realiza un centru de îngrijire (clinică fizioterapie) în școala veche din centrul comunei

Pentru mandatul 2020-2024, primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, are în vedere realizarea următoarelor obiective: centru de îngrijire (clinică fizioterapie) în școala veche din centrul comunei; spital în fostul poligon auto; reabilitarea fostului conac Oromulu de către Banca Națională; pod peste pârâul Cheia în punctul „La Drăgușin”; rețea de canalizare pe 34 km în toate satele pe fonduri europene (lucrările vor începe în primăvara anului viitor); extinderea rețelei de gaze în toate satele comunei pe o lungime de 22 km, etc. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a aprobat în luna iulie completarea listei de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru anul 2020, cu următoarul obiectiv: „Reabilitare drumuri de interes local pe o lungime de 4,9 km în comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea”. Din bugetul pentru acest an, primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, a alocat fonduri pentru asfaltarea a patru uliţe. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 23.06.2020, a aprobat predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii, pe bază de protocol, a amplasamentului situat în comuna Păuşeşti-Măglaşi, strada Principală nr. 63, aflat în proprietatea publică a comunei, în suprafaţă de 1.696 mp, în vederea şi pe perioada realizării a obiectivului de investiţii „Construire sală de sport şcolară comuna Păuşeşti-Măglaşi – Proiect tip”. Încă din primăvara acestui an, primarul Alexandru Dediu a finalizat lucrările de construire a unei punţi pietonale în satul Ulmeţel, peste pârâul Valea de Brădet. Din bugetul local pe anul acesta, primarul comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, a alocat suma de 1,3 miliarde de lei vechi pentru modernizarea iluminatului public în localitate.