Primarul Daniel Băluţă a finalizat lucrările de restaurare a școlii vechi din centrul comunei Vaideeni

Luna trecută, primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă, a finalizat lucrările de restaurare a școlii vechi din centrul comunei: „Şcoala veche face parte din ansamblul rural din localitatea Vaideeni şi a fost restaurată astfel încât să fie păstrate toate elementele vechi ale arhitecturii. În acest loc se va pune în valoare arta, cultura şi legendele ciobanilor, vor fi expuse şi unelte specifice oieritului, strânse de-a lungul timpului, obiecte din lână tradiţionale, piese de port popular şi chiar hărţi interesante, cu migraţia păstorilor ardeleni. În centrul localităţii avem o şcoală veche, pe care am reabilitat-o cu bani europeni. Aici am mutat biblioteca, şi se va amenaja inclusiv un amfiteatru. Se vor amenaja două săli în ateliere meşteşugăreşti. S-a respectat întru totul arhitectura clădirii, prin urmare s-a reușit păstrarea stilului vechi pentru transpunerea tradițiilor acestei minunate aşezări”. Încă din vara acestui an, Primăria Vaideeni a scos la licitație lucrări de reparaţii pe trei drumuri agricole (drumul Valea Crucii, drumul Didelas și drumul Culmea Zbierii), în valoare de 3 miliarde de lei vechi. Conform primarului Daniel Băluţă, s-a reabilitat reţeaua de apă și este în faza de recepţie în satele Vaideeni şi Izvorul Rece: „Am încheiat de asemenea un ciclu prin care s-a reabilitat partea de aducţiune şi captări noi la sistemul de apă care a fost în 2014 avariat din cauza inundaţiilor. Prin urmare, în cele 5 sate ale localităţii este reţea de apă. S-a prelungit şi canalizarea existentă, executată în 2016, reuşind ulterior să facem pe toată zona existentă branşările le reţea pentru toate gospodăriile”. Prin Decizia nr. 19/2020, Consiliul Local al comunei Vaideeni a aprobat achiziţia unui număr de 5.000 de saci pentru colectarea separată a deşeurilor în comuna Vaideeni și a unui număr de 200 de pubele cu capacitatea de 120 litri.