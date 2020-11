Primăria Perișani lucrează la un proiect pentru înfiinţarea sistemului de gaze pe toate străzile din localitate

Încă din vara acestui an, Primăria Perișani lucra la un proiect pentru înfiinţarea sistemului de gaze pe toate străzile din localitate. „Am găsit soluţii, am consultat mai mulţi specialişti în domeniu şi a rămas ultima soluţie: putem aduce gazul branşând localitatea din conducta vecină, a comunei Sălătrucu, judeţul Argeş. Am participat la o întâlnire a primarilor din zona Topologu, la Tigveni, în cadrul căreia s-a căzut de comun acord să fim şi noi prinşi în proiectul lor de gaze, în ideea de a dimensiona de la început reţeaua pentru a putea aduce distribuţia şi în zona Tării Loviştei. În acest sens am creat o acţiune de asociere a comunelor din Ţara Loviştei în ideea de a putea să ne încadrăm în condiţiile impuse în ghidul prin programul POIM, pentru că se cerea ca la punerea în funcţiune a sistemului obligatoriu să existe minim 1000 de abonaţi”, a spus primarul comunei Perişani, Ion Sandu. Tot în vara acestui an, primarul Ion Sandu a construit un parc în satul Poiana, cu bani alocaţi din bugetul local. Consiliul local al comunei Perișani întrunit in ședință în data de 24 iulie 2020, a decis realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de refacere drum comunal DC 4, Spinu Podeni, pct. La Lace (0,5 km) și pct. la Școală Olteanu (0,75 km)”. S-a avut în vedere procesul verbal privind constatarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometerorologice periculoase din vara acestui an. În acest an sau anul viitor, primarul Ion Sandu are în vedere restaurarea bisericii din satul Mlăceni, construită în anul 1840. Este cea mai veche biserică din localitate, declarată monument istoric şi va fi restaurată pentru turismul monahal. Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 8 aprilie 2020, a decis rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2020 pentru secţiunile de funcţionare si dezvoltare, prin alocarea sumei de 10.000 lei în vederea finalizării obiectivului „Reabilitare şcoală Mlăceni”.