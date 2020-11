Primăria Câineni va implementa proiectul cu fonduri europene „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni”

Prin Hotărârea nr. 42/2020, Consiliul Local al comunei Câineni a aprobat implementarea proiectului cu fonduri europene „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Primăria Câineni se angajează să asigure din bugetul local cofinanțarea proiectului precum și toate costurile neeligibile ce derivă prin implementarea proiectului „Achiziţionare instalație de dezinfecție și dezinsecție, comuna Câineni, județul Vâlcea”. Reprezentantul legal al comunei Câineni este, potrivit legii, primarul acesteia, Ion Nicolae, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite sau administrator public al comunei. Pentru mandatul 2020-2024, primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, are ca principal obiectiv dezvoltarea turismului în localitate. În viitorul apropiat, primarul Ion Nicolae are în vedere realizarea a două proiecte majore pentru localitate: 19 km de apă și canalizare, dar și asfaltarea a 8 km de drumuri. „Comuna Câineni este una montană, iar vara este foarte căutată de turiști iubitori de munte. Îmbucurător este faptul că, nu numai turiști români, dar și foarte mulți străni care vin chiar și cu rulote și corturi. De aceea, trebuie să dispunem de utilități în sănătate, educație, apă, canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport și drumuri”, a spus primarul Ion Nicolae. Anul trecut, primarul comunei Câineni a semnat contractul privind execuţia lucrărilor de reabilitare a dispensarului, investiţie estimată la suma de 160.000 de euro: „Este un obiectiv important pentru localitatea noastră şi îl tratăm ca atare. Ca în orice comunitate, sănătatea, ca şi educaţia copiilor, este prioritară. O dorință a noastră pentru care căutăm mereu surse de finanțare este reabilitarea drumurilor, acesta fiind un punct important în obiectivele pe care le avem de atins. Sperăm ca prin PNDL 3, care reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice”.