Pachet suspect sub un pod din centrul oraşului Râmnicu Vâlcea: forţele de ordine, în alertă

Alertă maximă pentru autorităţile şi forţele de ordine din Râmnicu Vâlcea, din cauza unui pachet găsit sub un pod peste râul Olăneşti, fapt pentru traficul a fost restricţionat în zona centrală. Coletul suspect, găsit sub Podul Vinerii Mari din Râmnicu Vâlcea, s-a dovedit în final a fi un simplu geamantan, gol. Bănuielile iniţiale ale forţelor de ordine s-au adeverit. Acestea au suspectat că este foarte posibil să aparţină unuia dintre oamenii străzii care obişnuiesc să stea pe sub podurile de peste râul Olăneşti din reşedinţa de judeţ. Între timp, traficul în zonă a fost reluat. Reşedinţa de judeţ este traversată de două râuri: Olăneşti de la vest la est şi Olt de la nord la sud. Podul Vinerii Mari se află pe cel mai important bulevard al oraşului, Calea lui Traian, care traversează oraşul, tot de la nord la sud, fiind amplasat chiar în centrul municipiului. Nu este prima alertă cu bombă / colet suspect din acest an. La începutul lunii ianuarie, mii de oameni din cele două mall-uri vâlcene au fost scoşi în stradă, în urma unui apel în care se anunţa amplasarea unei bombe într-un mare centru comercial. Ulterior, avea să se dovedească faptul că totul a fost o farsă, şi a fost descoperit şi autorul acesteia…

Citeste mai mult: adev.ro/qjobtc