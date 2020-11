O strada din Ramnicu Valcea va purta numele renumitului constructor Ion Cercel

La ședința operativă de luni dimineață a conducerii Primariei Ramnicu Valcea, primarul Mircia Gutau a propus spre analiză acordarea numelui “Ion Cercel” unei străzi din Râmnicu Valcea, în semn de apreciere a realizărilor acestuia în calitate de constructor a numeroase obiective edilitare din municipiu, dar și a activității de consilier local. Initiativa primarului va fi dezbatuta intr-o sedinta de consiliu local.

Tinerii valceni trebuie sa stie ca blocurile anterioare anului 1989 ( in care traiesc sau au trait parintii lor) au fost construite sub coordonarea celui care a fost directorul IACM – Ion Cercel, consilier local pana in anul 2000.