Noul primar Gheorghe Dinculescu are în vedere extinderea si modernizarea Căminului cultural din Malaia

La alegerile locale, Gheorghe Dinculescu (PSD) a reuşit să câştige competiţia pentru funcţia de primar al localităţii Malaia, graţie experienţei profesionale şi a programului electoral bazat, în special, pe revitalizarea turismului montan şi susţinerea mediului de afaceri privat: „Malaia suferă, de mult timp, din multe puncte de vedere. Are peisaje superbe, obiectice turistice numeroase, dar nu avem apă potabilă. Pensiunile, hotelurile nu vor mai putea funcţiona, dacă nu vor avea apă potabilă. Canalizarea, de asemenea, trebuie realizată. Voi extinde si moderniza căminul cultural din Mălaia. Nu este normal ca, având un ansamblu folcloric, să nu poţi desfăşura spectacole la tine acasă, în condiţii optime. La Malaia, trebuie deschis urgent şi un cabinet stomatologic”. Consiliul Local al Comunei Malaia, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26.06.2020, a aprobat asocierea comunei Malaia cu oraşul Brezoi şi cu comunele Boişoara, Câineni, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Voineasa, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Lotru-Ţara Loviştei”. Asociaţia de dezvoltare intercomunitară este cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, în vederea înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de iluminat public, de administrare a domeniului public şi privat şi de transport public. În acest an sau anul viitor, Primăria comunei Malaia are în vedere amenajarea unor alei de promenadă, pe malul drept al râului Lotru, cu mobilier stradal, arbuşti, iluminat. Încă din luna aprilie, primarul comunei Malaia a dat ordinul de începere la două importante lucrări finanțate prin PNDL 2: „Mă refer aici la asfaltarea a peste 4 km de drumuri în satul Malaia şi la reţeaua de apă din satul Ciunget, pe o lungime de 7 km. În luna martie, Primăria comunei Malaia a aprobat acordarea unui ajutor de urgenţă, în cuantum de 15.000 lei, doamnei Cucă Nicoliţa, pentru refacerea locuinţei distrusă de un incendiu.