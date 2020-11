Nicolae Sărdărescu: La Horezu se lucrează intens la reabilitarea și amenajarea centrului istoric

În această perioadă, la Horezu se lucrează intens la reabilitarea și amenajarea centrului istoric. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului în stațiunea prin modernizarea infrastructurii generale în coordonatele valorificării specificului local, a resurselor naturale și antropice, favorabile ocupării forței de muncă locale. Lucrările la centrul istoric includ: iluminat public, toaletă publică, rețele electrică, apă-canal, infrastructuri de informare și comunicare, sonorizare ambientală, un foișor, 5 pergole, 30 bănci, un spațiu de joacă pentru copii, 2 panouri electronice afișaj stradal, facilități de racordare la rețeaua electrică pentru scena mobilă și corturi evenimente, crearea de facilități pentru înființarea sau dezvoltarea a minim 6 activități economice în domeniul sau conexe turismului în perimetrul proiectului, cu crearea a minim 10 locuri de muncă. Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 12.08.2020, a aprobat executarea studiului de fezabilitate „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în oraşul Horezu şi staţiunea Vârful lui Roman, judeţul Vâlcea”. S-a mai aprobat înființarea sistemului de distributie a gazelor naturale în oraşul Horezu şi staţiunea Vârful lui Roman, precum și punerea la dispoziţia Transgaz, cu titlu gratuit, a terenului necesar pentru amplasarea stației de reglare măsurare, în suprafaţă de 1000 mp situat în satul Romanii de Jos. În această perioadă, Primăria orașului Horezu are în derulare proiectul de reabilitare, modernizare și dotare a Corpului B, Corpului C și a Sălii de Sport din cadrul Liceului „Constantin Brâncoveanu”. Consiliul Local al oraşului Horezu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.05.2020, a aprobat investiţia „Desfiinţare hală existentă, construire piaţă agroalimentară parter şi parcare aferentă”. În vara acestui an, Primăria oraşului Horezu a stabilit noua valoare totală a proiectului „Înfiinţarea parcului de agreement şi recreere Constantin Brâncoveanu”, în cuantum de 9.513.399 lei cu TVA.