Laurentiu Cazan, candidat PNL la Camera Deputatilor: Este timpul ca noi, tinerii, să reformăm clasa politică din România!

“Mă numesc Laurențiu Cazan, am 38 de ani, sunt căsătorit cu Iulia și candidez pentru Camera Deputaților. De opt ani lupt zi de zi pentru dezvoltarea județului Vâlcea alături de colegii mei din Partidul Național Liberal. Nu am mai candidat niciodată pentru o funcție publică, pentru că am vrut să mă asigur că acumulez cunoștințe suficiente, că mă dezvolt din punct de vedere profesional înainte de a lucra în folosul cetățeanului la un alt nivel. Acum a venit acest moment!

↗ Sunt pregătit, sunt determinat și am forța de muncă necesară pentru a vă reprezenta pe dumneavoastră, locuitorii județului Vâlcea, în Parlament.

↗ Este timpul ca noi, tinerii, să reformăm clasa politică din România și să schimbăm modul în care se face administrație.

Dragi vâlceni, vă invit să-mi urmăriți activitatea și să aveți încredere că voi lupta pentru reformă, schimbare și dezvoltare! Împreună #DezvoltămVâlcea și #DezvoltămRomania!”, este mesajul transmis de Laurențiu Cazan.

