Hidroelectrica a modernizat și pus în funcțiune stația de 110kV aferentă Centralei Hidroelectrice Brădișor

Hidroelectrica a pus în funcțiune, în această săptămână, stația de transformare de 110kV care deservește CHE Brădișor, după efectuarea lucrărilor de modernizare. Costul lucrărilor – derulate în conformitate cu graficul asumat de prestator (TIAB S.A. București), precum și cheltuielile aferente efectuării probelor tehnice s-au ridicat la valoarea de 5.411.300 lei. Stația de 110kV CHE Brădișor este o stație exterioară, de racord la SEN, amplasată pe platforma de lângă CHE Brădișor. Obiectivul are în componență 10 celule prin intermediul cărora sunt realizate următoarele funcții: realizează interconexiunea cu SEN la nivel de 110 kV prin LEA Brădișor-Turnu și LEA Brădișor-Cornetu în aval, și în amonte prin LEA Brădișor-Mălaia și LEA Brădișor-Lotru; asigură alimentarea cu energie electrică a serviciilor interne CHE Brădișor, platforma Brădișor și a consumatorilor din zona de rețea 20kV Brădișor prin Trafo 10 MVA 110/20kV; realizează interconexiunea cu centralele din amonte – CHE Mălaia și CHE Ciunget și din aval – CHE Cornetu și CHE Turnu.

„Anul acesta am pus un accent deosebit pe efectuarea lucrărilor de modernizare și retehnologizare, iar acest lucru se va reflecta în creșterea siguranței în exploatare a obiectivelor pe care le avem în portofoliu. Securizarea a ceea ce avem deja este un pas vital al investițiilor Hidroelectrica, așa cum am afirmat-o și cu alte ocazii. Vrem să ne asigurăm că obiectivele noastre au un grad ridicat de disponibilitate și sunt capabile să răspundă fără probleme oricăror solicitări ale SEN”, a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica. Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW.