Gutău, mesaj către Pîrvulescu: Secretarul municipiului Ramnicu Valcea, Ionut Didoiu, este un profesionist care nu a incalcat niciodata Legea in Primarie! 

Consilierul local Pirvulescu, ales viceprimar ilegal, din punctul meu de vedere, de catre colegii lui din Consiliul Local, iar se da in stamba si face pe cameramanul prin Primarie. Posteaza un filmulet de toata jena, prin care se plange ca nu are laptop si imprimanta si nu stiu ce alte acareturi.

Prin randurile urmatoare doresc sa clarific lucrurile : Pirvulescu si Gheorghiu ar fi trebuit sa vina la serviciu pe data de 11 noiembrie 2020.Le-a luat o saptamana sa isi faca curaj si s-au prezentat la munca in data de 18 noiembrie. Au venit la biroul meu, m-au anuntat ca incep activitatea si le-am urat succes. In aceeasi zi am dat dispozitie ca celor doi sa le fie achizitionate laptop-uri, imprimante si telefoane mobile de serviciu.

Birourile in care i-am asezat sunt zugravite, curate dotate cu mobilier nou care le asigura tot confortul necesar functiei lor. Zilele urmatoare vor primi calculatoarele, imprimantele si telefoanele mobile.

In videoclip Pirvulescu minte ca primarul are angajati 4 consilieri personali.Conform Legii, primarul are dreptul la 6 consilieri personali. In realitate sunt angajati doar 3, unul dintre ei fiind sef de cabinet, adica face activitate de secretariat, tocmai pentru a nu creste inutil cheltuielile Primariei.

Probabil cei doi, Pirvulescu si Gheorghiu, se asteptau ca primarul sa ii intampine in usa institutiei, cu esarfa pe umar si dandu-le onorul, atunci cand au venit la serviciu. Le transmit pe aceasta cale sa lase circul la o parte, sa devina doi oameni responsabili si sa se apuce de proiectele cu care si-au castigat mandatele de consilieri locali.Le mai transmit ca activitatea lor actoricească nu ma impresioneaza deloc.Le voi cere lunar un raport de activitate pe care il voi aduce la cunostinta ramnicenilor si ii voi trata cu acelasi respect cu care ei trateaza institutia Primariei Rm. Valcea.

Ii somez pe cei doi viceprimari sa nu mai puna presiune pe secretarul general al Primariei, amenintandu-l cu plangeri penale pentru ca nu da curs initiativelor lor total ilegale, facute pe genunchi in sediul PNL. Domnul Ion Didoiu este un profesionist care nu a incalcat niciodata Legea in Primarie!

In ce priveste angajarea celor 4 consilieri personali pe care i-au cerut, le transmit cu aceasta ocazie ca viceprimarii nu au avut niciodata consilieri,asadar cererea lor nu va fi indeplinita. Conform Legii, viceprimarii sunt subordonati primarului si, daca sunt capabili, isi vor duce la indeplinire dispozitiile care le vor fi dispuse de seful institutiei, fara cheltuieli inutile.

Primar,

Mircia Gutău

