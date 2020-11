Eugen Neata, candidat PSD la Camera Deputatilor: Liberalii, puși pe rele până la final!

Puși pe rele până la final!

Ce îi mână pe liberali împotriva românilor până la urma urmei? După ce, în urmă cu mai multe zile, președintele națiunii a refuzat în mod explicit să ceară restricții mai importante pentru stăvilirea pandemiei, au urmat alte două-trei zile foarte bizare. Același președinte a năvălit peste guvernul său liberal pentru a impune restricții, unele dintre ele aberante de-a dreptul, cum este aceea de a închide piețele de fructe și legume românești și de a nu închide mall-urile și marile lanțuri de magazine în care se vând fructe și legume din întreaga lume. Gestul pare o pornire anume împotriva micilor activități de supraviețuire pe care le practică familiile de români, cum sunt culturile de legume și de fructe, al căror sezon se derulează chiar acum. Președintele și liberalii lui par că au pornit la vânătoare de interese autohtone, nu de viruși și de alte pericole de import.

Pe 6 decembrie cel mai târziu, guvernul liberalilor trebuie să plece acasă! Relele lui intenții au ieșit ca uleiul la suprafața crizei sanitare ori de câte ori situația s-a agravat. Mai mult, deși a trecut aproape un an, acești oameni nu par să învețe nimic. Acționează cu bâlbâieli, dar și cu agresiuni împotriva populației, la fel ca la începutul acestui an. Am fost zilele acestea printre oameni, în mai multe cartiere din Râmnicu Vâlcea. Este campanie electorală și ne vedem cu multă lume în fiecare zi. Nimeni dintre cei cu care ne-am întâlnit nu mai înțelege nimic din ceea ce fac liberalii la guvernare. De săptămâni de zile numărul infectărilor crește amenințător. Al celor care pier, la fel. Președintele și liberalii lui văd că Europa se protejează și ei nu reușesc să facă nimic important în țara noastră. Apoi intervin din senin, în forță, arătându-și mușchii în mod exagerat și lovind în oamenii harnici și nevinovați.

Lumea cu care ne-am întâlnit în aceste zile ne întreabă obsesiv dacă știm ce se întâmplă și dacă acești oameni de la cârma țării știu ce fac. Cei mai mulți califică această atitudine când bâlbâită, când țâfnoasă ca fiind extrem de iresponsabilă.

Astăzi, sâmbătă, am fost în Piața centrală din Râmnicu Vâlcea. Vânzătorii de legume și fructe m-au înconjurat disperați, cerându-mi să intervin la Parlament pentru a împiedica închiderea piețelor. La fel și în piața în aer liber din Râureni. Oamenii sunt foarte nervoși, îngrijorați, speriați. Protestez și eu alături de ei împotriva acestei inexplicabile nedreptăți!

Pe 6 decembrie cel mai târziu, guvernul liberalilor trebuie să plece acasă și acest lucru se va face prin vot de data aceasta. Definitiv!

Eugen Neata, candidat PSD la Camera Deputatilor