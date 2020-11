Dezvaluiri incendiare ale directoarei Colegiului National „Alexandru Lahovari”, Isabella Ionita! Hartuita si terorizata de Mihaela Andreianu, sefa ISJ Valcea, si gasca ei de politruci!

ABUZ al politrucilor liberali semianalfabeti din fruntea Inspectoratului Scolar Valcea! Principalele preocupari ale asa-zisei profesoare cocotata pe criterii politice in fruntea invatamantului valcean, Mihaela Andreianu, sunt de luni de zile: inlocuirea, sicanarea, hartuirea si umilirea directorilor de scoli din judet, pe care-i considera potrivnici PNL! O adevarata vanatoare a fost declansata de Andreianu si gasca ei de la ISJ, fiind vizati, in principal, directorii colegiilor Matei Basarab, Alexandru Lahovari si Mircea cel Batran! In urma controalelor care au durat luni de zile – directorii de la Matei Basarab si Mircea cel Batran, profesorii Alina Veteleanu si Catalin Pana, si-au depus demisiile! Au cedat santajului si presiunilor! A mai ramas pe pozitii doar Isabella Ionita, directoarea Colegiului National Alexandru Lahovari, care a ocupat acest post prin concurs, avand mandat pana in luna august a anului 2021. O echipa formata din personaje controversate (vezi cazul miliardarului din fonduri Erasmus – Catalin Soare, supranumit Gura Mare, aflat in vizorul DNA!), „mercenari" cu carnet de partid, a venit la Lahovari cu un singur scop: mazilirea din functie si umilirea publica a profesoarei Isabella Ionita. In mod nelegal și netemeinic, profesoarei Ionita i s-a acordat calificativul „Bine", la evaluarea pentru anul școlar 2019-2020. Motiv pentru care Isabella Ionita a solicitat, printr-un memoriu, Ministerului Educatiei si Cercetarii să se reanalizeze punctajul de către o echipă profesionistă din Minister, care să constate subiectivismul și abuzul în serviciu săvârșit de membrii echipei I.S.J. Vâlcea, în raport cu criteriile și competențele legale și astfel să se anuleze calificativul primit și să se acorde calificativului „Foarte bine".

Memoriul depus de profesoara Isabella Ionita:

Menționez că am depus documentele necesare evaluării (fișa de autoevaluare, raportul și documentele justificative pe CD) în perioada prevăzută în procedura și calendarul de pe site-ul I.S.J Vâlcea (3-14 august 2020) – vă trimit toate aceste documente anexate.

Pe site-ul ISJ Vâlcea nu a fost afișată și „Metodologia privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar”, Anexă la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/ 11.04.2017, așa cum este pe site-urile altor inspectorate școlare, ci doar „Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar”, Cod: PO-MG nr.25, aprobată în C.A. al I.S.J. Vâlcea, din 6.07.2020 și modelele fișelor de autoevaluare. În ședința cu directorii, desfășurată online și pe grupul de whatsapp s-a precizat faptul că documentele aferente semestrului al II-lea pot fi înlocuite cu o declarație pe proprie răspundere, deoarece activitățile s-au desfășurat online și că nu este nevoie să depunem foarte multe documente justificative.

Calificativul inițial mi-a fost comunicat pe mailul personal de pe mailul I.S.J Vâlcea, vineri, 09.10.2020 la ora 17.54, după ce am trimis, în dimineața aceleiași zile, o adresă prin care solicitam eliberarea acestuia, însoțită de copii de pe site-ul I.S.J Vâlcea pentru a demonstra că nu s-a afișat nimic referitor la evaluarea directorilor (atașez adresa respectivă). Am recurs la această alternativă deoarece, conform aceluiași calendar, perioada comunicării calificativelor (23-30.09.2020) trecuse, fiind depășită chiar și perioada depunerii contestațiilor (1-7.10.2020).

ABUZ AL INSPECTORULUI DE MANAGEMENT, DUMITRU DUMBRAVESCU

Conform Art. 7 (1) din „Metodologia privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar”, „Până la data de 30 septembrie a anului școlar următor celui pentru care se face evaluarea, inspectoratul școlar, prin serviciul secretariat, transmite directorilor și directorilor adjuncți adresele de comunicare a calificativelor acordate pentru activitatea desfășurată în anul școlar precedent, însoțite de copii ale fișelor de evaluare”. Același lucru este stipulat și în procedura I.S.J. Vâlcea la art. 9.2, neexistând nici în metodologie, nici în procedură posibilitatea amânării termenului de stabilire a punctajelor și acordare a calificativelor și a termenului de comunicare a acestora. Știu că în consiliul de administrație al I.S.J. Vâlcea din 29.09.2020, inspectorul de management, Dumbrăvescu Dumitru a solicitat „prorogarea termenului” prevăzut de legislația în vigoare pentru evaluarea directorilor. Nu cred că este întemeiată această solicitare pentru că nu are bază legală, acesta fiind un abuz al comisiei de evaluare, ca și comunicarea calificativelor cu întârziere.

De asemenea, acest calificativ nu este în concordanță cu activitatea desfășurată de mine, iar anumite persoane, care mențin o legătură mai apropiată cu reprezentanți ai I.S.J Vâlcea, m-au avertizat că voi fi „taxată” la calificativ și că se dorește să se treacă neobservat momentul când acestea vor fi comunicate pentru a se depăși termenul contestațiilor. Nu m-a surprins vestea că în C.A.-ul I.S.J Vâlcea de joi, 08.10.2020, calificativele au fost prezentate și aprobate, fără a se trece pe ordinea de zi acest punct și că nu am obținut calificativul „foarte bine”, constatând astfel că zvonurile au fost reale, dar este anormal să fiu „executată” cu atâta cruzime și taxată în mod abuziv și repetat la solicitarea lui Miu Lucian, inspector la compartimentul management din 21.04.2020.

HARTUITA SI TERORIZATA

Întrucât comisia care s-a ocupat de evaluarea dosarelor directorilor și de acordarea calificativelor nu a respectat niciun termen prevăzut în calendarul evaluării, am depus contestația la I.S.J. Vâlcea, conform legislației în vigoare („Metodologia privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar”, Anexă la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3623/ 11.04.2017 și „Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar”, Cod: PO-MG nr.205, aprobată în C.A. al I.S.J. Vâlcea), din 6.07.2020 în care se precizează că „eventualele contestații se adresează în scris C.A. I.S.J. în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor evaluării”. Am fost convinsă că, în ciuda argumentelor din cele două bibliorafturi care au însoțit această plângere, nu se va schimba nimic, deoarece sunt hărțuită și terorizată în mod repetat de anumiți reprezentanți ai I.S.J. Vâlcea: acuzată că nu trimit situațiile la timp, că sunt lipsită de integritate morală, exclusă din comisiile de examen, verificată fără motiv etc.

Am primit după evaluarea inițială pe mailul personal fișa de autoevaluare pe care o depusesem, semnată, ștampilată și completată cu data corectă – 6.08.2020, așa cum prevede metodologia dar, spre surprinderea mea, fișa nu era semnată la rubrica „Aprobat, Inspector școlar general” și nu era completată semnată și asumată de către comisia de evaluare la rubrica specificată, în ciuda faptului că legislația prevede următoarele: …„fișele de evaluare, completate și semnate de toți membrii comisiei, sunt înaintate spre aprobare inspectorului școlar general” (anexez fișa și adeverința cu calificativul – doar adeverința cu calificativul este semnată și asumată de inspectoarea generală și de cei doi inspectori de la compartimentul management al I.S.J. Vâlcea). Uimitor este că directorilor care au obținut calificativul „Foarte bine” nu li s-a trimis fișa de evaluare, ci doar adeverința cu calificativul. Oare de ce? Pentru că „onorata comisie” nici măcar nu a binevoit să se uite pe documente și pentru că nu au avut timp să completeze atâtea fișe, ei fiind ocupați să găsească tot felul de cusururi directorilor cu concurs de la cele mai bune școli din județ.

Rubrica de evaluare era completată cu punctaje modificate în mai multe locuri, vizibil, fiind scris peste creion, un alt punctaj, prin care se încearcă să se acopere punctajele anterioare. Sunt mai multe tipuri de scris care aparțin mai multor persoane, punctajul final fiind modificat vizibil, prin schimbarea cifrei 9 care fusese pusă inițial, în 8. Probabil, evaluarea s-a realizat de o persoană care a punctat mai obiectiv și, cu toată exigența, nu a reușit să scadă sub 92,5p, apoi a intervenit altcineva în grabă (fără să îi pese că se vede, convins că nu i se va întâmpla nimic), care a modificat punctajul, astfel încât să ajungă sub 85 de puncte pentru a schimba calificativul în „Bine”. Punctajul trecut la final este de 82,5 puncte, îngroșat ca să acopere modificarea, la fel cum s-a procedat aproape în toată fișa.

MIU LUCIAN, AFLAT IN INCOMPATIBILITATE

Am căutat pe site-ul ISJ Vâlcea componența comisiei de evaluare a directorilor dar nu am găsit-o însă am aflat, că președintele acesteia a fost Miu Lucian, profesor de chimie la C.N.„Alexandru Lahovari”, colegul meu, care mă urăște îngrozitor și nu mă iartă deoarece a candidat împreună cu mine la concursul de directori și a picat. Așa îmi explic subiectivismul și arbitrariul cu care a facut evaluarea subsemnatei, incapacitatea acestuia de a fi obiectiv ce rezultă din modificarea punctajelor inițiale, din neasumarea prin semnătură a punctajelor pe care le-a acordat în final, din faptul că a trimis fișa de evaluare fără semnătura și avizul inspectoarei generale (sau poate așa s-au înțeles împreună, să nu își asume niciunul punctajul dat pe nedrept) și din nerespectarea termenelor prevăzute în metodologie și procedură.

Am contestat fiecare punctaj care este diferit față de cel pe care mi l-am acordat eu acesta fiind în mod abuziv acordat de către comisia de evaluare condusă de Miu Lucian, care și-a permis să modifice punctajele inițiale (i-am recunoscut scrisul pe fișă în rubricile în care m-a depunctat și voi solicita expertiză grafologică dacă voi ajunge în Instanță), și am trimis la I.S.J. Vâlcea argumente în acest sens. Am adus în completare și alte documente față de cele puse inițial pe CD, cu riscul de a nu fi luate în calcul, din dorința de a accentua dovezile că există documente multiple care reflectă activitatea managerială desfășurată de mine în perioada analizată. Am detaliat în contestație toate criteriile de performanță utilizate în evaluare și mi-am spus părerea obiectivă asupra punctajului obținut, am depus și letric documentele doveditoare pentru a argumenta punctajul meu dar toate acestea au fost inutile.

SIMULACRU DE EVALUARE A DIRECTORILOR

Am solicitat în contestație consiliului de administrație al I.S.J. Vâlcea să dispună anularea acestui simulacru de evaluare a directorilor, deoarece eram 9 directori din județul Vâlcea evaluați abuziv și subiectiv, prin prisma resentimentelor unor reprezentanți ai ISJ Vâlcea. Miu Lucian, cel care a fost președintele acestei comisii, (și care nu a fost capabil să promoveze niciun concurs de director cu toate că a susținut trei concursuri) este dominat de puternice sentimente de ură și răzbunare față de mine și a fost incompatibil cu funcția de președinte al comisiei de evaluare a directorilor, pentru că s-a judecat cu mine aproape 2 ani după ce a picat concursul de directori, ajungând, în final, la Curtea de Apel Pitești unde am obținut hotărâre definitivă în această speță (anexez o copie după hotărârile judecătorești).

În consecință, Miu Lucian trebuia să se abțină să facă parte din comisia de evaluare, fiind incompatibil cu funcția de președinte sau membru al comisiei de evaluare a directorilor, el nefăcând altceva decât să se răzbune pe mine prin acordarea calificativului „Bine”.

Răzbunarea acestui individ a început din momentul în care a fost numit inspector școlar (funcție, pentru care nu a prezentat nici până în prezent decizia la secretariatul școlii, demonstrând astfel sfidarea față de instituția unde este titular), deoarece la examenele din iulie și septembrie 2020 eu nu am fost inclusă în nicio comisie, nici măcar în calitate de evaluator. Știu că președinte/ vicepreședinte al comisiilor județene de examene a fost tot Miu Lucian. Îmi dau seama că tot el a fost cel care a m-a calomniat fața de ceilalți inspectori, influențăndu-i și în activitatea de evaluare care s-a realizat și influențănd-o, probabil, pe doamna Inspector general, care mi-a confirmat că decizia dumneaei de a fi excusă din toate comisiile are la bază niște „zvonuri referitoare la integritatea mea morală”. Consider că acesta este abuz în funcție, deoarece în calitate de președinte de comisii, a influențat și/ sau a convins și pe ceilalți membri să îmi încalce drepturile ce îmi reveneau ca profesoară de limba și literatura română și ca director al unui renumit colegiu din oraș (funcție obținută în urma unui concurs și pentru care am și hotărâre judecătorească). Nu s-a limitat la excluderea mea din comisii, ci a culminat prin acordarea abuzivă a calificativului „Bine”, evaluând în mod subiectiv și arbitrar activitatea desfășurată de mine. Dacă vorbim de integritate morală și profesională, aș vrea să vă rog să verificați meritele profesionale ale profesorului Miu Teodor Lucian care nu a obținut premii cu elevii nici măcar la olimpidele județene de specialitate și ai cărui elevi nu au promovat examenul de bacalaureat. De asemenea el este membru al corpului de control al Ministrului (funcție pe care a obținut-o atunci când era membru PSD) și este și inspector la compartimentul management din cadrul I.S.J. Vâlcea (mă întreb dacă nu este incompatibilitate și în acest caz, sau nu mai constituie nicio problemă o nouă încălcare a legii?!).

Miercuri, 21.10.2020 s-a desfășurat online consiliul de administrație al ISJ Vâlcea unde am fost invitați toți directorii care am obținut calificativul „Bine”, acesta fiind primul punct pe ordinea de zi (anexez înregistrarea ședinței). Acest consiliu a fost susținut doar de inspectoarea generală care a prezentat rezultatele contestațiilor, astfel: din 9 directori care au obținut calificativul „Bine”, 7 au făcut contestații; din cei 7, 4 au obținut calificativul „Foarte bine” în urma contestațiilor, fără ca doamna general să argumenteze de ce, rămânând eu și două directoare de la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” cu calificativul „Bine”. Celor 4 li s-a modificat punctajul de la evaluare, ajungând la peste 85p, astfel încât să se poată modifica și calificativul, iar nouă, celor 3 directoare, care am rămas cu calificativul „Bine”, ni s-au mai scăzut câteva sutimi (mie mi s-au mai scăzut 0,30). Au fost aduse argumente nefondate în legătură cu această hotărâre a comisiei de contestații iar membrii C.A. au tăcut actunci când s-a solicitat votul pentru că așa a „ordonat” generala, ca tăcerea să reprezinte votul pozitiv, aprobându-se în unanimitate (nu în majoritate cum a spus greșit conducătoarea C.A. al I.S.J. care s-a încurcat în bâlbe și dezacorduri).

INTERVENTIA LIDERULUI DE SINDICAT, POPA FLORIN

A intervenit domnul lider de sindicat, Popa Florin care a precizat că în ziua precedentă a „discutat cu membrii comisiei de contestații și a constatat următoarele: 1. fișa de evaluare pentru acordarea calificativelor nu este valabilă, deoarece a fost modificată fără aprobarea C.A. al I.S.J. Vâlcea, așa cum prevede metodologia aprobată prin OM nr. 3623/ 11.04.2017; 2. nu a fost afișată metodologia pe site-ul ISJ Vâlcea, așa cum prevede același ordin (și așa cum am precizat și eu mai sus); 3. la evaluarea directorilor nu s-a folosit aceeași unitate de măsură, 4. doamna Ionita Isabella (adică subsemnata) a fost depunctată în mod eronat și nu s-au luat în calcul multe documente scanate pe CD, s-a folosit pentru evaluarea doamnei Ioniță Isabella, director la C.N. „Alexandru Lahovari” o notă de control care nici măcar nu a fost aprobată în C.A. al I.S.J. Vâlcea; metodologia nu prevede folosirea altor documente în vederea evaluării directorilor, ci doar a celor depuse inițial” (probabil că s-a ținut cont de alte documente la ridicarea punctajelor celor 4 colegi care au obținut FB după contestație, pentru că la mine și la celelalte 2 directoare s-a scăzut), încheind intervenția astfel: „prin urmare, consider că doamna Ioniță Isabella a fost depunctată pe nedrept, în mod eronat sau voit”. Inspectoarea generală a răspuns că „fișa de evaluare este perfect valabilă nu a fost modificată” și, prin urmare nu trebuia să fie aprobată de C.A. al I.S.J., interpretând greșit metodologia, după bunul plac al dumneaei (dimpotrivă, trebuia aprobată fișa de evaluare în C.A. al I.S.J. și precizată pe aceasta data aprobării, așa cum s-a procedat în anii precedenți). Referitor la ultimul punct, menționat de domnul lider de sindicat, doamna Inspector General a citit din metodologie paragraful 2 din Art.4 în care se precizează că „în procesul de evaluare pot fi luate în considerare și alte evaluări externe din perioada analizată prin diferite tipuri de inspecție (inspecție școlară, evaluare instituțională, rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Educației Naționale, note informative etc), dacă acestea există și sunt corelate cu atribuțiile din fișa postului”.

Este vorba de faptul că I.S.J. Vâlcea, prin ordinul de serviciu nr. 3713 din 05.08.2020 a dispus efectuarea unui control tematic la Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, care urma să se realizeze în perioada: 06-28 august 2020, de către o echipă de control, compusă din următorii membri (inspector școlari): Dumbrăvescu Dumitru, Merlan Doina, Soare Cătălin, Nițu Larisa. Conform acestui ordin de inspectie pe care îl anexez trebuia ca „echipa de control să prezinte raportul până la data de 1 septembrie 2020. Aceștia s-au prezentat la C.N. „Alexandru Lahovari pe 18, 19 și 26 august 2020, și au revenit pe 25 septembrie 2020 când au încheiat un raport/ notă de control, depășind din nou termenul prevăzut în Ordinul de serviciu. Această perioadă coincide cu finalizarea analizei documentelor în comisia de evaluare (sau așa ar fi trebuit), când directorii așteptau, conform calendarului din metodologie, să primească deja calificativele, (și pe care de asemenea nu au respectat-o reprezentanții I.S.J. Vâlcea). Toate documentele solicitate au fost prezentate inutil reprezentanților I.S.J Vâlcea care au venit în control la C.N.„Alexandru Lahovari”, stând câte 8 ore în școală să caute dovezi incriminatoare, în aceste condiții refractare din punct de vedere epidemiologic.

JIGNIRI PE BANDA RULANTA

Concluziile pe care le-au consemnat în raportul pe care l-au alcătuit în urma controlului la școală (când am fost jignită de către inspectori, alungată din sala în care se aflau și de unde au plecat cu mii de documente fără a-mi cere permisiunea), au fost tot subiective și arbitrare.

Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că această fișă de autoevaluare și documentele necesare evaluării mele au fost depuse la temen, până să aibă loc controlul I.S.J în unitatea școlară pe care o conduc. De asemenea același control și în aceeași perioadă a fost efectuat și la alte licee din județul Vâlcea: C.N.I. „Matei Basarab”, C.N. „Mircea cel Bătrân”. C.N. „Gib Mihăescu”, Drăgășani, Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, concluzia fiind aceeași la toate școlile menționate mai sus, de „management defectuos”. Se pare că s-a ținut cont de acest control (al cărui raport nu a fost prezentat în niciun C.A. al I.S.J.) doar pentru evaluarea mea ca director la C.N.„Alexandru Lahovari” (nu și în evaluarea directorului adjunct), a directoarei Fîrtățescu Paula și a directoarei adjuncte, Neacșu Ramona de la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” (nu și la evaluarea celuilalt director adjunct de la acest liceu) și la evaluarea directorului Pană Cătălin de la C.N. „Mircea cel Bătrân” (nu și la evaluarea directoarelor adjuncte ale respectivului liceu). Totuși domnului director de la C.N. „Mircea cel Bătrân” i s-a modificat calificativul, obținând „Foarte bine” în urma contestației (oare nu s-a mai ținut cont de acea inspecție și de ce s-a ținut cont doar la acordarea calificativului „Bine” în prima etapă?), iar directoarele de la celelalte licee inspectate au primit calificativul „Foarte bine” de la început. Nu vreau să se înțeleagă faptul că eu contest calificativele obținute de colegii mei de suferință (chiar mă bucur sincer că au reușit să găsească metode prin care verdictul de „management defectuos” dat de către „specialiștii” I.S.J. Vâlcea – nu știu pe baza căror specializări sau competențe – să nu le afecteze calificativul), dar vreau să evidențiez ceea ce a punctat domnul lider de sindicat: nu s-a folosit aceeași unitate de măsură pentru evaluarea tuturor directorilor, iar eu am fost depunctată abuziv. De asemenea, toate inspecțiile realizate de ISJ Vâlcea în perioada care trebuia evaluată au avut doar concluzii favorabile și niciodată nu s-au semnalat probleme în unitatea școlară pe care o reprezint. Uimitor este că celălalt inspector de la management, Dumbrăvescu Dumitru a ocupat această funcție și când am fost eu inspector de management și inspector de specialitate, și în toată această perioadă de când sunt director și multe hotărâri pe care acum le-a combătut, le-a aprobat în perioada anterioară. De fapt „meritul” lui deosebit care îi asigură „longevitatea în funcție” constă tocmai în capacitatea de a face jocurile fiecărei noi conduceri a inspectoratului școlar, executând colegii fără milă atunci când i se cere.

Am intervenit și eu în C.A. al I.S.J. din 21.10.2020, precizând că doamna inspector general a anunțat componența comisiei de contestații dar nu și a comisiei de evaluare, lucru specificat și în contestație deoarece am primit fișele nesemnate și neasumate. Am continuat spunând că am aflat, printr-un schimb de mesaje cu Dumbrăvescu Dumitru că Miu Lucian a fost președintele comisiei de evaluare și , de aceea am solicitat recuzarea acestuia și anularea evaluării (ceea ce presupunea să nu se ajungă la comisia de contestații) deoarece el s-a judecat cu mine aproape doi ani. Am spus că, din acest motiv este incompatibil să analizeze dosarul meu și să îmi evalueze activitatea managerială iar eu am trimis în acest scop hotărârile judecătorești, dar nu s-a tinut cont de acestea. Apoi am precizat ca am primit rezultatul evaluării foarte târziu, chiar dacă s-a cerut în consiliul de administrație al ISJ derogarea termenului pentru evaluarea directorilor, nu cred că este legal acest lucru, nu scrie în niciun articol de lege că se poate prelungi acest termen, indiferent de motivele ISJ Vâlcea. De asemenea am continuat cu faptul că toate termenele au fost depășite ca și termenele acelor rapoarte invocate de doamna inspector general, rapoarte care au fost făcute subiectiv și care nu reflectă realitate și de care s-a ținut cont în această evaluare, în același mod tot subiectiv.

INSPECTORUL MIU SI ISPRAVILE SALE, IN ATENTIA PROCURORILOR

Inspectoarea generală precizează că domnul Miu a fost președintele comisiei dar nu a evaluat dosarul meu din aceleași motive pe care le-am semnalat și că fiecare inspector face parte dintr-o școală și nimeni nu era compatibil din motivul invocat de mine să fie președintele comisiei fiindcă ar fi trebuit sa evalueze dosarul propriului directorului. Am intervenit din nou, subliniind că incompatibilitatea lui Miu este evidentă deoarece el s-a judecat cu mine, iar la alte școli inspectorii nu s-au judecat cu directorii și deci era o situație diferită. Inspectoarea generală a răspuns ca a înțeles și a consemnat dar ea/ ei sunt de altă părere. Apoi am cerut permisiunea să adaug faptul că, fiind director si profesor la aceeași școali unde este și Miu titular, îi cunosc scrisul și am constatat că modificările punctajelor „au fost făcute cu mânuța dumnealui”, observație la care inspectoarea generală nu a mai avut ce să răspundă, grăbindu-se să supună la vot. Aceași lucru l-au precizat și directoarele de la Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, care i-au recunoscut, la rândul lor scrisul deoarece acest profesor a funcționat și acolo.

Am primit fișa de autoevaluare vineri, 23.10.2020, semnată de data aceasta de toate comisiile (și de cea de evaluare și de cea de contestații), asumată de inspectoarea generală dar se vede că s-a încercat estomparea modificărilor care fuseseră făcute la punctaje. Însă, după atâtea încercări acestea sunt mai vizibile, mai ales la punctajul final unde 8–ul este foarte îngroșat (în speranța că nu se observă că e făcut din 9). Punctajul final de această data este de 82,2, scăzîndu-mi-se încă 30 de sutimi la „I.21 – „Existența autorizației sanitare, PSI etc., conform prevederilor legale”, initial primisem 0,25p, iar apoi am primit 0,15, cu toate că, obținerea autorizației PSI este în sarcina autorităților locale și la VI.2.1 – „Respectarea procedurii de comunicare intra și inerinstituțională”, unde avusesem 1p la evaluarea inițială și am primit 0,80p (nu știu de ce am colaborat initial de 1p și apoi de 0,80 cu colegii și cu autoritățile). De asemenea pe site-ul ISJ Vâlcea a fost postată de curând (cred ca tot vineri) o hotărâre prin care se prelungește termenul de comunicare a calificativelor directorilor până pe 10 octombrie, invocându-se faptul că este o perioadă foarte aglomerată la nivelul ISJ Vâlcea. Dar și pentru profesori și directori sunt perioade foarte aglomerate (când se încheie anul școlar, se fac situații școlare, se susțin examene, se fac și se dau diplome, coincid examene, se fac monitorizări, vin solicitări ale I.S.J. de azi pe mâine etc. ce impun respectarea termenelor și pe care noi le îndeplinim fără să comentăm și fără să solicităm prelungirea termenelor (ba, dimpotrivă mai suntem și sancționați). Dacă ne uităm la hotărârile de pe site-ul ISJ Vâlcea vedem lucruri de care nu am auzit și pe care nu aș îndrăzni să le solicit: directori plătiți peste normă, directori cărora li se aprobă să primească indemnizație de diriginți, aprobări de funcționare a claselor sub limită și peste limită (și pentru care nu sunt scancționați directorii) etc.

Precizez că fișa de autoevaluare nu conține specificații referitoare la numărul dovezilor care trebuie depuse și la posibilitatea acordării unui punctaj defalcat iar punctajul acordat de comisie la evaluare este haotic, și neargumentat, eu fiind depunctată abuziv. Am fost, de exemplu depunctată fără motiv la anumite criterii, care se regăsesc în altele punctate corect, fără a se evalua raportul și documentele trimise. De asemenea, bănuind că voi fi depunctată, am realizat acest portofoliu de evaluare împreună cu doi prieteni directori care au obținut punctaj de peste 90 de puncte (nu le voi dezvălui identitatea pentru că nu vreau să le fac rău doar din simplul motiv că sunt prieteni cu mine).

SANCTIUNE NEMERITATA SI ABUZIVA

Bineînțeles că această contestație nu a fost soluționată, fiind sancționată nemeritat și abuziv în urma unei activități de 26 de ani la catedră, în care am obținut nenumărate premii cu elevii la concursurile și olimpiadele de specialitate (inclusiv la etapele naționale), am organizat olimpiade naționale de limba și literatura română în Vâlcea (în perioada în care am fost inspector de limba și literatura română), am făcut parte din comisii naționale de evaluare, am propus subiecte, am fost inclusă în comisia de elaborare a programelor școlare etc. Menționez că m-am titularizat la C.N.„Alexandru Lahovari” în anul 1996 (după absolvirea facultății, obținând cea mai mare medie la concursul de titularizare – nu am susținut ca Miu Lucian concursuri nenumărate și nu m-am titularizat după judecăți și contestații așa cum a făcut el, care îmi evaluează activitatea cu calificativul „Bine” și vă rog să cercetați modul în care s-a titularizat). De asemenea am fost director adjunct la C.N. „Alexandru Lahovari” în perioada: 26.03.2009–30.10.2012, apoi Inspector școlar pentru implementarea descentralizării instituționale (Inspector la compartimentul management) în cadrul I.S.J. Vâlcea, în perioada 12.06.2013–1.09.2013, Inspector școlar de limba și literatura română – 01.09.2013–18.12.2016 și director la C.N. „Alexandru Lahovari” din 19.12.2016 până în prezent, având concurs în perioada 1.09.2017–31.08.2021. Nu pot să înțeleg de ce „personalul de îndrumare și control” ce se află în prezent la I.S.J. Vâlcea nu respectă termenele, nu ne îndrumă pe noi, directorii în nicio problemă, dar ne terorizează și ne hărțuiesc până își îndeplinesc scopul de a ne denigra și de a ne discredita, nemeritat, în fața colegilor.

Vă rog să analizați cele relatate mai sus și să dispune anularea sancțiunii primite prin acordarea unui calificativ nemeritat deoarece nu cred că trebuie să fiu sancționată pentru că am îndrăznit să îndeplinesc funcția de directoare a Colegiului Național „Alexandru Lahovari” și fiindcă nu mă plac anumite persoane din I.S.J.Vâlcea. De asemenea vă rog să realizați un control inopinat la I.S.J. Vâlcea și să dispuneți analiza activității manageriale a acestui for de îndrumare și control. (Director C.N. „Alexandru Lahovari”, Prof. IONITA ISABELLA-ELENA)