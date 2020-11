Compania Altex, acuzată că și-a înșelat clienții la lansarea consolelor de jocuri Sony PlayStation 5 în România 

Lansarea consolelor Play Station 5 în România a generat nemulțumiri, după ce stocurile lanțurilor de electronice Altex și Media Galaxy s-au epuizat extrem de rapid. Mai precis, Altex a avut doar 660 de bucăți disponibile, în timp ce numărul comenzilor a depășit 5.000 de comenzi în prima zi.

Lansarea oficială a avut loc în data de 19 noiembrie. La ora 18.00 a fost pornită opțiunea de comandare pe site-ul său, moment în care, cei interesați au putut cumpăra varianta clasică, la 2.500 de lei, sau varianta digitală, la 2.000 de lei.

Numai email-ul primit la confirmărea comenzii, mulți dintre cei care au crezult că au cumpărat consola s-au trezit că de fapt nu făcuseră altceva decțt să se înscrie la o tombolă în care pot câștiga un Play Station 5.

De asemenea, în același email au mai fost informați că pot renunța la comandă, pot achiziționa alt produs de bani sau pot primi banii înapoi.

Între timp, pagina produsului a fost modificată, explicând acum că este vorba de o precomandă cu o tombolă, iar dispozitivele vor fi disponibile din 25 noiembrie.

În urma acestor evenimente, cei care au comandat consola se consideră înșelați și sunt revoltați, comentând situația pe pagina de Facebook a companiei.

”După ce am făcut sesizare, pe site primesc mail în care am două opțiuni: 1 – să anulez comanda sau 2 – să aștept extragerea, deși sunt printre primii care au comandat consola la ora 18:00, când nu era banner și nici căsuța cu acordul privind regulile tombolei”, scrie un cumpărător.

”Păi cum facem, că eu am plătit pentru o consolă care apărea ca fiind «În Stoc», plătită și confirmată, fără să am habar că, de fapt, acel «În Stoc» era o tombolă? (…) Eu nu vreau să renunț la plată pentru că eu nu am intrat cu bună-știință la vreo tombolă, eu am plătit integral o consolă care, repet, era în stoc”, spune unul altul.

”Nu este corect ce ați făcut, după ce am stat cu orele să aștept să apară consolele pe stoc, actualizând pagina din minut în minut, am reușit să dau comandă în primul minut în care au apărut pe site (înainte să apară banner-ul)… Iar acum aștept s-o câștig prin tragere la sorți cu alții care abia acum dau comanda sau cu alții care nici nu au dat-o încă. Nu văd unde este «egalitatea» aici…”, se plânge o altă persoană.

Acesta mai adaugă că dispozitivele ar trebui să fie date pe principiul ”primul venit, primul servit‟, în funcție de cum au fost comandate, Altex nefiind organizație de caritate care să se ocupe de șansele egale.

”Am pus în coș o consolă, nu un bilet la tombolă”, arată alt internaut.

Un alt client spune că ar trebui ca tragerea la sorți să fie făcută live, astfel încât să fie sigur că este corectă.

Grupul Altex susține că a primit peste 5.000 de comenzi pentru PlayStation 5 în prima zi de la lansarea oficială.

”Întrucât sunt doar 660 de console disponibile și pentru a asigura tuturor clienților șanse egale, retailerul organizează o tragere la sorți prin intermediul căreia poate fi achiziționată noua consolă, în baza unui regulament avizat. Altex asigură clienții că va menține o comunicare transparentă și că va pune la dispoziție toate informațiile legate de noua consolă și stocurile viitoare”, se arată într-un comunicat Altex.

Numai că oamenii acuză că această tragere la sorți nu a fost anunțată înainte, nu știau de așa ceva și spun că vor sesiza Protecția Consumatorului.

Paul Anghel – directorul ANPC – spune că grupul Altex ar putea fi amendat.

”Dacă nu au fost informați de la început și consumatorii au avut posibilitatea de a comanda produsul, atunci poate îmbrăca premisele unei practici comerciale incorecte. Trebuie încetată această practică și, totodată, comerciantul poate fi amendat”, a spus Anghel.

Stocurile limitate au atras speculatorii în întreaga lume, iar multe dintre produse au ajuns la vânzare pe site-urile de licitații.

