Brother sau HP, care este brand-ul potrivit pentru tine?

Selectarea dispozitivelor pentru casă şi birou este o sarcină ce trebuie realizată cu maximum de responsabilitate.

Dacă în cazul sistemelor desktop şi a laptopurilor, lucrurile sunt destul de simple, cele mai importante aspecte de urmărit fiind cele legate de tipul procesorului, tipul plăcii de bază şi a plăcii grafice, în cazul imprimantelor şi a multifuncționalelor lucrurile sunt ceva mai complexe. Totuşi dacă vorbim de branduri, pe sectorul business şi home s-au remarcat clar de la distanţă doi producători: Brother şi HP.

Brother un brand destinat performanței

Este clar numele Brother este asociat cu imprimantele şi multifuncţionalele laser. Fie că vorbim de sisteme all în one, sau de imprimante simple, știm că echipamentele ce poartă acest nume sunt calitate, eficiență, randament. Nu doar performanțele sistemelor sunt apreciată ci şi calitatea de printare furnizată, dar şi funcțiile suplimentare cu care vin multe dintre dispozitive. Fie că vorbim de opțiunile de lansare a comenzilor de la distanța, fie că vorbim de multitasking, sistemele Brother sunt create pentru a optimiza timpul de lucru şi randamentul. Un alt aspect apreciat la echipamentele Brother ține de consumabile. Sistemele Brother sunt excepționale când sunt utilizate consumabile originale, dar şi cele compatibile. Un toner Brother TN-2411 eficient, poate funcţiona perfect pentru un sistem all în one MFC-L2712DN, însă la fel de eficient poate fi şi pentru modele DCP-L2532DW, HL-L2312D sau MFC-L2732DW. Cu un singur cartuş pot fi imprimate până la 1200 de coli, la calitate excepțională.

HP – sisteme potrivite pentru policromie

Pe partea de policromie se remarcă de la distanţă imprimantele şi sistemele all în one produse de gigantul HP. Echipamentele ce poartă amprenta americanilor se disting datorită fiabilităţii, a versatilităţii şi a performanţelor ridicate. Ce este drept dispozitivele HP ce funcționează pe cerneală, sunt ceva mai leneşe, faţă de cele cu sisteme laser, însă când vine vorba de calitate, lucrurile nu sunt cu mult diferite. Este drept ca sistemele ink-jet nu oferă autonomia celor cu laser, însă opţiunile de utilizare sunt mult mai numeroase. Când spunem consumabile, spuneam cartuşe imprimantă HP de calitate, spunem randament şi rezultate deosebite.

Sursa de imagine:

FabrikaSimf / Shutterstock.com