Autostrada Sibiu – Pitești – Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China

Autostrada Sibiu – Pitești – Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China /

Care sunt constructorii

Nu mai puțin de 15 companii și asocieri de firme din Europa, China și Turcia au depus oferte la cea mai mare licitație de autostradă din România de până acum: peste 1 miliard de euro pentru lotul 3 din A1 Sibiu – Pitești. Cei 37,4 km de la Tigveni la Cornetu conțin și primul și cel mai lung tunel montan care va fi construit în România – tunelul cu galerie dublă de 1,7 km de la Poiana. Contractul, cu o durată de proiectare și execuție de minim 57 de luni și maxim 77 de luni prevede, pe lângă tunel, și realizarea a 48 de poduri și viaducte de autostradă, un ecoduct, două noduri rutiere și numeroase alte lucrări.

Cinci constructori din Europa, cinci din China și cinci din Turcia au depus oferte pentru licitația de peste 1 miliard de euro pentru lotul 3 din A1 Sibiu – Pitești, au confirmat pentru HotNews.ro surse din CNAIR.

UPDATE 10.50 – Ministerul Transporturilor anunță că până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA)

2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) – RIZZANI DE ECCHER SA

3. ASOCIEREA ASTALDI SPA – TANCRAD SRL

4. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA

5. TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME

6. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) – CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD

7. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.

8. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD

9. HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD

10. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.

11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. – YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.

12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

13. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED – OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. – POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD

14. REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş.

15. TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S

—

Realizarea celor 37,4 km de autostradă de la Tigveni la Cornetu presupune o valoare estimată de CNAIR între 5.324.779.469,00 și 5.807.870.404,00.

Procedura de achiziție publică pentru Lotul 3 din A1 Sibiu – Pitești prevede practic o precalificare a constructorilor în funcție de o serie de criterii care țin de experiența pe diverse tipuri de lucrări, precum tuneluri de autostradă sau pasaje.

Vezi aici în document defalcat care sunt criteriile de selecție.

În plus, CNAIR dă punctaje diferite constructorilor care oferă timpi de proiectare și execuție mai mici pornind de la maximul de 77 de luni.

Conform procedurii, se dau puncte cu cât constructorul ofertează o durată mai mică, dar nu se acceptă o perioadă de proiectare mai mică de 12 luni și nici o perioadă de execuție a lucrărilor mai mică de 45 de luni.

—

Tunel, noduri rutiere, lucrări de artă

Lotul 3 va avea două noduri rutiere, după cum urmează:

Nod rutier Cornetu km 44+895 (Km 39+973.51 SF 2008), conexiune DJ 703M

Nod rutier Valeni km 74+228 (Km 69+ 324 SF 2008), conexiune DN 7D (DJ 678A);

De-a lungul traseului, între km 60+021 – km 61+721 (km 55+135 – km 56+835 conform SF 2008), se regăsește Tunelul Poiana cu o lungime de 1,70 km.

Lățimea tunelurilor este proiectată cu o parte carosabilă de 8.5 m lățime pentru tuneluri cu două benzi, constând într-o bandă rapidă de 3.5 m + 0.5 m, o bandă lentă de 3.5 + 1.0 m și trotuare.

Tunelul va fi cu două galerii, câte o galerie pe sens, cu două benzi de 7 metri.

Pentru tunelul Poiana vor fi prevăzute 3 galerii de legătură între sensuri și o galerie ce permite accesul auto.

Lotul de autostradă va trece peste diverse văi și râuri pe nu mai puțin de 48 de poduri, iar peste autostradă de-a lungul ei vor fi construite 6 pasaje .

La Călinești, pe Valea Oltului, va fi realizat și un ecoduct de circa 220 de metri pentru a permite deplasarea animalelor sălbatice pe deasupra autostrăzii.

Traseul autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, lotul 3

Traseul autostrăzii Sibiu – Pitești pe Secțiunea 3 se desfășoară între localitățile Cornetu și Tigveni și este cuprins în urma rekilometrării între km 44+500- km 81+900 (km 39+578.51 – km 76+996.28 conform SF 2008), având o lungime de aprox. 37.40 km.

Traseul acestei secțiuni începe în zona nodului Cornetu, la km 44+500. Nodul rutier Cornetu este un nod rutier tip trompetă simplă și face legătură cu DN 7 prin intermediul lui DJ 703M (Curtea de Argeș -Cornetu).

Traseul autostrăzii între km 45+000 și 52+500 se desfășoară în lungul văii Băiașul fiind poziționată în general pe partea stânga a acestuia.

Pentru a evita «Centrul Renașterea Loviștei », între km 46+652 și 48+475, traseul a fost reproiectat, prin introducerea unei curbe cu rază de 5000 m, curbă ce asigura o viteză de proiectare de 120 km/h.

Între km 48+500 și 50+500 traseul străbate o zona foarte sinuoasă a văii Băiașul, traversând de mai multe ori atât Băiașul cât și DJ 703M prin intermediul unor structuri.

Autostrada ocolește prin sud localitatea Băiașul și prin vest localitatea Pripoare, traversează localitatea Surdoiu, după care se apropie de DN 7D, la sud de localitatea Poiana.

În zona km 60+921 traseul autostrăzii traversează dealul Frăsinet prin intermediul unui tunel cu o lungime de aprox. 1,70 km, evitându-se astfel zona cu alunecări active de pe partea dreapta a văii Poienii.

În continuare traseul se desfășoară la vest de localitatea Sălătrucu, îndreptându-se spre valea Topolog. în zona localității Văleni, traseul autostrăzii intră pe valea Topolog și se desfășoară în lungul acesteia la vest de localitatea Suici, pe partea stânga a lacului Suici.

În zona km 74+230 (Văleni) a fost amplasat un nod rutier tip trompetă simplă care să facă legatura între autostrada și DN 7D. În continuare traseul autostrăzii se desfășoară la vest de localitățile Cepari și Bârsești, în lungul răului Topolog, traversandu-1 de 4 ori (km 74+750, km 75+700, km 77+200, km 79+250). Secțiunea 3 este proiectată cu elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de 100-120 km/h prin asigurarea unor raze în plan de min. 700 m.

Platforma standard a autostrăzii:

platforma: 26 m

partea carosabila (2 cai unidirectionale): 2 x 2 x 3.75 m

zona mediana: 3 m

benzi de ghidare: 4 x 0.5 m

benzi de stationare de urgenta: 2 x 2.5 m

acostament: 2 x 0.5 m

Sursa: hotnews.ro