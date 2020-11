Aurora Măgură: Toți elevii școlilor din comuna Popești beneficiază de o masă caldă la prânz

Încă de la începutul acestei luni, toți elevii școlilor din comuna Popești beneficiază de o masă caldă la prânz, precum și de ajutor la teme, activități de abilități de viață și activități recreative. „Proiectul se derulează și este finanțat de Fundaţia World Vision România, iar obiectivul acestuia este încurajarea copiilor de a merge la școală, iar copiilor defavorizați li se dă șansa de a beneficia de avantajele unei nutriții sănătoase și diversificate, dar și de sprijin la teme, sub îndrumarea unui cadru didactic. Prin acest program dezvoltăm şi monitorizăm împreună cu toţi partenerii implicaţi calendare de activităţi pentru copii şi părinţii acestora”, a declarat primarul Aurora Măgură. Pentru mandatul 2020-2024, una dintre prioritățile primarului localității Popeşti, Aurora Măgură este extinderea canalizării în satul Urşi: „În ultimii patru ani, nu a fost uşor, ştiu mi-ar fi lesne să arăt cu degetul spre cei care au condus vremelnic comuna, dar a trebuit să aşezăm pe o listă care sunt obiectivele noastre. Educaţia şi sănătatea. Copiii învăţau în nişte condiţii, nu vreau să-mi amintesc cum, la dispensar nu se putea garanta sănătatea oamenilor. Cu aceste două obiecive am început şi pot spune azi, la final de mandat că eram obligată să le îndeplinesc. Era fişa postului meu. Am în proiect construcţia unei grădiniţe cu program prelungit”. Prin Hotărârea nr. 12/2020, Consiliul Local al comunei Popeşti a aprobat obiectivul de investiţii „Amenajarea locuri de joacă la Grădiniţă Urși și Grădiniţă Dăești” și întocmirea studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv în vederea obţinerii fondurilor nerambursabile necesare demarării investiţiei. A fost împuternicit primarul localității Popeşti, Aurora Măgură, sa semneze toate documentele necesare realizării obiectivului. Pentru primarul Aurora Măgură, educaţia în comuna Popești este o prioritate. În ciuda crizei, primărița din Popești, Aurora Măgura, anunță că, în continuare se lucrează la reţeaua de canalizare şi la staţia de epurare. Primăria speră ca, în anul 2021, reţeaua să funcţioneze.