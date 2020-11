Asociația Liga Suporterilor Vâlceni ia poziție fermă față de afectarea bugetului echipei de handbal SCM RM VALCEA

Având în vedere ultimele discuții din spațiul public referitoare la bugetul echipei de handbal SCM RM VALCEA, începem prin a vă reaminti urmatoarele:

– Toată clasa politică de la stanga la dreapta si de sus pana jos a pozat in campania electorală in susținerea acestei echipe si și-a asumat continuitatea acesteia la cel mai înalt nivel.

– Ne vedem nevoiți să reamintim faptul că în acest moment echipa de handbal este cel mai bun ambasador al orașului nostru si a reușit performante deosebite si anume titlul de campioană in sezonul 2018-2019, s-a clasat pe primul loc in sezonul trecut, iar in cea mai importantă competiție Europeană la suspendarea acesteia a terminat în primele opt cu șanse reale de a ajunge in careul de ași dacă sfertul de finală cu Metz s-ar fi disputant. In startul acestui sezon echipa noastră a mai reușit o performanță notabila, câștigând Cupa si Supercupa Romaniei chiar pe terenul principalului adversar, CSM Bucuresti. Toate aceste performațe au fost realizate cu un buget net inferior nu doar față de principalul adversar ci și față de aproape jumatate din echipele din Liga Națională , bugete asigurate in mare parte de catre administratia locală .

– In acest sezon de Liga Campionilor multe voci spun ca echipa nu mai este la același nivel ca si sezonul trecut.Dorim însă sa reamintim tuturor perioada grea prin care a trecut echipa noastră datorita acestui virus si faptul că suntem pe ultimul loc in grupa noastră este de conjunctură lucrurile putand fi indreptate. Avem patru partide mai puțin disputate si doar lipsa de șansă a făcut sa nu ne intoarcem cu punctele din ultima deplasare de la Podgorica.

– Evoluțiile bune din ultimele sezoane au crescut cota jucatoarelor, acestea devenind tinte pentru cluburi importante din Europa. Eventuala instabilitate financiară de la nivelul clubului nostru ar face ca actualul lot de jucatoare să fie in pericol.

Toate acestea fiind spuse, noi, ASOCIATIA LIGA SUPORTERILOR VALCENI, organizație non profit având ca si scop declarat inca de la înființare susținerea si promovarea sportului Valcean ca si cetateni ai acestui oras si contribuabili la bugetul local, insistam să se renunțe la toate jocurile politice si sa se respecte promisiunile făcute in campania electorală. Înțelegem faptul ca situatia economica nu mai este aceeași dar echipa trebuie sa continue la un nivel inalt. Echipa nu este a unui politician sau a unui conducător ci este a comunitatii locale care își doreste conform discutiilor pe care noi le-am avut in aceste zile cu oamenii in strada continuarea la acelasi nivel si ne sprijina si ne intareste convingerea că cele spuse de noi sunt in asentimentul unei mari părți a cetatenilor municipiului Rm Valcea.

În incheiere vă rugăm sa luati in considerare dolantele contribuabililor la bugetul local, iar decizia ce se va lua zilele viitoare sa fie una care sa nu anuleze anii de munca si de realizari care au ridicat imaginea orasului nostru pe cele mai inalte culmi, mai presus decat orice alt mod de promovare.

Asociația Liga Suporterilor Vâlceni