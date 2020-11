Accident mortal produs în comuna Alunu

La data de 11 noiembrie 2020, un accident grav, soldat cu decesul unei femei, de 69 de ani, a avut loc, în jurul orei 13.30, în Alunu. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că, șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul volanului, în timp ce se deplasa pe Drumul Județean 605 C, pe raza comunei Alunu, a întrat în derapaj, a părăsit partea carosabilă spre stânga și a lovit femeia, de 69 de ani, care se afla în afara părții carosabile. Soferul autoturismului are 20 de ani și este din orașul Berbești, iar victima este o femeie, de 69 de ani, din comuna Alunu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările efectuăndu-se sub directa supraveghere a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu.