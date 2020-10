Tiberiu Pirnau: Ziarul de Valcea va sustine OAMENI profesionisti si de buna credinta de la PSD, PNL si PMP la alegerile parlamentare

PSD Valcea are o lista de candidati mai mult decat onorabila la Camera Deputatilor! Eugen Neata si Daniela Otesanu, doi parlamentari cu o activitate ireprosabila in mandatul 2016-2020, vor avea ocazia sa-si duca mai departe munca in forul legislativ al tarii. Stefan Ovidiu Popa, un tanar ambitios, cu sustinere larga in randul membrilor PSD, care mai are si multe de invatat, un om de bun simt, care a crescut frumos in ultimii patru ani. La Senat, Ziarul de Valcea il sustine clar pe George Mihailescu, situat, din pacate, pe pozitia a doua a listei.

PNL Valcea are la Senat un candidat redutabil, pe doamna notar Claudia Banu, o profesionista in domeniul ei de activitate, o idealista in plan politic, un om de buna credinta care isi doreste, cu maxima sinceritate, sa contribuie la schimbarea in bine a imaginii parlamentarilor romani si sa dezvolte Romania, prin intiativele sale legislative. Ziarul de Valcea o va sustine pe Claudia Banu! Indiferent de comentarii – aceasta este decizia noastra!

La fel si cu candidatul PMP la Camera Deputatilor, eleganta Carmen Preda, fost viceprimar al municipiului Ramnicu Valcea. Are sprijinul nostru mediatic GARANTAT!

