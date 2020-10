Secretarul Primariei Ramnicu Valcea supus presiunilor, amenintarilor si hartuirilor de catre consilierii liberali

In atentia procurorilor: Secretarul Primariei Ramnicu Valcea, Ionut Didoiu, este supus presiunilor, amenintarilor si hartuirilor de catre gasca consilierilor liberali. Asa-zisa “plangere penala” a gastii pirvulesciene imbraca haina unei forme de hartuire a functionarului public, care-si exercita atributiile conform prevederilor Codului Administrativ. Aceasta forma de hartuire, da, categoric are forma penala!

Pe surse am aflat ca Ionut Didoiu va actiona in instanta impotriva celor care l-au denigrat pe retelele de socializare.