Razvan Cotovelea, demisie de onoare de la Pro România Vâlcea

Cotovelea caștigă, județul căstigă, celelalte partide câștigă, Pro România pierde. Sau cum își dă ”Bucureștiul de la Pro România” 3 autogoluri.

Trebuie să fi tare nepriceput să intri pe terenul de joc și să-ți dai trei autogoluri. E, așa s-a întâmplat și la București, la Pro România. Cum? Păi, să vă explic.

De mai bine de 2 saptămâni umblă zvonuri prin tărg că vreo doi locotenenți de ai lui Ponta, veniți de la PSD (nereformat), trag sforile prin București pe la Pro România ca pentru alegerile parlamentare acest partid să importe niște cetățeni, că personalități nu pot fi considerați, de pe la niște asociații patronale. Acest import trebuie să fie ”plătit” cu niște voturi suplimentare pe care aceste asociații patronale le-au promis ca să asigure intrarea în Parlament a partidului Pro România. Nu este un lucru foarte bun, arată disperarea celor de la București care se așteptau ca Pro România să rupă la alegerile locale. Nu a fost așa pentru că din păcate la noi în țară la locale nu se votează idei și programe, ci ”bani la plic”, pungi cu alimente și ”șprițuri” la bar, de aceea avem atât de puține proiecte realizate de către primari și consilii locale, care să facă diferență dintre sărăcie și normalitate. În aceste condiții disperarea ”strategilor veniți de la psd nereformat” a dat iama în patronate, mai multe. Unele nu au răspuns negativ, altele au cerut foarte mult, s-au gasit însă vreo două patronate cu care s-a bătut palma. Ce au primit aceste patronate? Liste pe locuri eligibile sau semi-eligibile. Și iată-i candidați la parlamentare pe patroni! Și ce au mai primit cei de la Pro Romania, bani? Nu știm, așteptăm documentele oficiale care se depun la Autoritatea Electorală Permanentă, pe persoane juridice și fizice. Insă acești patroni unde să candideze? La București sau în județele importante? Nuuuu, nici vorbă, ci acolo unde județele sunt mai ”sărace și mai puțin importante” (am citat din strategi). Și nu contează că cei de la Pro au acolo oameni buni sau o traiectorie bună, lasă că-i sacrificăm și totul va fi bine. Din nefericire pentru Pro România, și în special pentru Pro România Vâlcea nu a fost așa. Președinte la organizația județeană era Razvan Cotovelea. Un vâlcean după familie, care de mai bine de doi ani a condus organizatia și a obținut un rezultat incredibil de bun la alegerile europarlamentare. Cotovelea la cei 45 de ani ai săi are o foarte mare experința profesională guvernamentală. De asemenea, o pregătire universitară de invidiat cu multe școli și stagii de pregătire la Colegiul Europei in Brugge, Paris – Sorbona, Londra, Bruxelles și Viena. Vorbitor fluent a trei limbi străine și expert internațional cooptat de către Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite. A fost 14 ani director general, șeful autorității de coordonare a fondurilor europene nerambursabile, director general în MAE, Ministerul Integrării Europene și Ministerul Finanțelor Publice, șeful echipei de negociere tehnică a fondurilor europene nerambursabile, apoi ministru adjunct la afaceri europene, apoi ministrul comunicațiilor în guvernarea lui Ponta, dar cel mai important lucru, este cotat ca fiind unul dintre cei mai buni experți pe care îi avem în fonduri europene și programe de dezvoltare economică, atât pentru autortățile centrale și locale cât și pentru mediul privat. De fapt, este singurul funcționar care a fost medaliat cu Ordinul Național pentru Merit pentru servicii aduse României în relația cu Uniunea Europeană de către Președintele României în anul 2007. Cotovelea a negociat pentru România și a adus în țară peste 3 miliarde euro fonduri nerambursabile și 31 miliarde euro fonduri structurale și agricole. La București până și presa de dreapta îl numea cu stimă ”părintele fondurilor europene”. Păi, tu ai un asemenea om președinte de organizație județeană și nu-l pui pe locul 1 la deputați ? Da, așa au făcut cei de la București. Iar omul, la ditamai CV-ul și experiența, dar mai ales cu un nivel foarte ridicat de conștiința și moralitate, și-a dat demisia. Evident, nu a acceptat ca organizația pe care a creat-o și condus-o să aibă un om de la patronate și un reprezentant ALDE care nu de mult era în pușcărie pentru luare de mită, pe liste lor de deputați. Gest rar, gestul făcut de Răzvan Cotovelea, de apreciat în contextul politicii românești mizere. Un mare plus de imagine pentru un om care avea la nivel național și local și așa o imagine foarte bună. Pierdere mare pentru Pro România pentru că toți colegii din Vâlcea ai lui Cotovelea se simt trădați și jigniți, aceștia practic vor demisiona în masă sau nu vor face campanie decât pentru Senat, acolo unde Pro România il are pe psihologul Adrian Sandu. Celelate partide au de câștigat deoarece cel mai performant om de la Pro s-a retras, iar tot județul câștigă pentru că cel mai bun specialist în finanțări și fonduri europene nu are nici o problemă să fie cooptat de antreprenori sau primării să le facă exact ce ne trebuie în județ, programe de dezvoltare economică și proiecte europene cu fonduri nerambursabile. Și atunci rezultatele vor fi spre lauda și beneficiul politic ai celor care vor fi beneficiari, adică primari și consilii locale adversare celor de la Pro România.

Citim pe FB că și fostul ministru de finanțe, Ioana Petrescu, cadru universitar colaborator la Oxford pe probleme economice și-a dat demisia din Pro România pentru că probabil nu a avut loc de atâți ”oameni competenți” găsiți de ”strategi” .

Păi cât de nepregătiți, rău voitori, ignoranți sau p…i să fiți dragi ”strategi” de pe lângă Victor Ponta ?